Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo

Durante una visita a Corabastos, en Bogotá, en la madrugada de este viernes el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, se refirió de nuevo a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República. En entrevista con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, Sánchez, quien estaba en esa zona de Bogotá junto a miembros de la Policía Metropolitana, recalcó que reconoce a De la Espriella como presidente electo "no como un reconocimiento personal sino constitucional e institucional". "Cuando se pronunciaron las autoridades electorales, reconocí en su momento que el presidente de todos los colombianos a partir del 7 de agosto es el doctor De la Espriella. Pero recuerdo que el presidente actual es el doctor Gustavo Petro, y las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todo el sector Defensa acata la Constitución y la leyy seguirá las instrucciones del presidente actual hasta el 6 de agosto y del nuevo a partir del 7 de agosto", afirmó Sánchez, quien dijo también que "estamos en un proceso de empalme y de informarle al pueblo colombiano lo que hemos hecho y seguiremos haciendo hasta el 6 de agosto".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sánchez, quien es el primer ministro del actual Gobierno que reconoce el triunfo de De la Espriella de manera pública, aseguró este jueves que la Fuerza Pública respetará el relevo presidencial del 7 de agosto y reiteró que cumplirá las órdenes del presidente Petro hasta el final de su mandato y las del presidente electo una vez asuma el cargo. "Las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella. Y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro", afirmó Sánchez durante la rendición de cuentas de su cartera.

#Colombia | Autoridades recorren Corabastos para promover la denuncia contra la extorsión. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la iniciativa. Además, se refirió al presidente electo, Abelardo de la Espriella.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉… pic.twitter.com/c6wRsvpzXJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 10, 2026

El ministro subrayó que la misión del sector Defensa durante la transición es actuar con apego a la Constitución y la ley, y aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional garantizarán el respeto a la decisión adoptada por los colombianos en las urnas. "La Fuerza Pública es garante de la democracia, garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas y respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales", manifestó.



Sánchez añadió que la institución cumplirá las instrucciones del presidente Petro hasta el término de su mandato y, posteriormente, las del nuevo jefe de Estado "acorde a las facultades legales". De igual forma, restó importancia a las versiones que han circulado en redes sociales sobre el comportamiento de la Fuerza Pública durante la transición y las calificó de "ruido", al insistir en que el sector Defensa constituye una "columna vertebral que permite la transición de un Gobierno al otro con total respeto a la democracia".



Las declaraciones del ministro se producen días después de que el presidente electo suspendió el proceso de empalme con el Gobierno saliente al acusar a Petro de promover un supuesto "golpe de Estado" por sus declaraciones en las que aseguró que no reconoce la legitimidad del futuro Gobierno. Ese día, De la Espriella pidió a las Fuerzas Armadas "cumplir con su juramento de proteger la Constitución y la democracia" y no obedecer órdenes que, a su juicio, fueran contrarias al orden constitucional.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL