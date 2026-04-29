Minsalud desautoriza restricción del Instituto de Cancerología para prestar servicio a Nueva EPS

Los pacientes con cáncer de la Nueva EPS se despertaron este miércoles 29 de abril con la noticia de que el Instituto de Cancerología suspendería la atención a los pacientes de la prestadora de servicio. Sin embargo, el Ministerio de Salud desautorizó la restricción por parte del instituto.

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A través de un comunicado de prensa, el instituto informó que no podrá recibir más pacientes de la Nueva EPS, dado que no se ha logrado un acuerdo de pago y tampoco se ha podido establecer un nuevo contrato. Sin embargo, en este comunicado aclaran que seguirán atendiendo urgencias oncológicas y también pacientes menores de edad.

El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reaccionó a este comunicado y dijo que “el Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevó unos 6 días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer y también algunos que van a ser diagnosticados”.



Agregó el interventor que “¿podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios, poniéndole en peligro su vida? Se sabrá qué es el derecho a la salud, qué es el derecho a la vida, lo que se vulnera. Al Instituto Nacional de Cancerología le quiero compartir que las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones”.



El Instituto Nacional de Cáncerología afirmó que le "duele profundamente" tomar esta decisión, pero que también debe cuidar a futuro el funcionamiento de esta institución y aseguró que está buscando soluciones con la Nueva EPS para reanudar el servicio a los pacientes. Cabe recordar que el Cancerológico atiende a más de 25.000 pacientes y cerca del 20% de estos pacientes pertenecen a la Nueva EPS.