En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CORTES DE AGUA BOGOTÁ
LILI PINK
DRON AEROPUERTO EL DORADO
CRIMEN CAROLINA FLORES
ENCUESTA INVAMER

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Minsalud desautoriza restricción del Instituto de Cancerología para prestar servicio a Nueva EPS

Minsalud desautoriza restricción del Instituto de Cancerología para prestar servicio a Nueva EPS

El Instituto Nacional de Cancerología atiende a más de 25.000 pacientes y cerca del 20% de estos pacientes pertenecen a la Nueva EPS.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de abr, 2026
Comparta en:
Minsalud desautoriza restricción del Instituto de Cancerología para prestar servicio a Nueva EPS
Instituto Nacional de Cancerología -
Redes sociales

Los pacientes con cáncer de la Nueva EPS se despertaron este miércoles 29 de abril con la noticia de que el Instituto de Cancerología suspendería la atención a los pacientes de la prestadora de servicio. Sin embargo, el Ministerio de Salud desautorizó la restricción por parte del instituto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

A través de un comunicado de prensa, el instituto informó que no podrá recibir más pacientes de la Nueva EPS, dado que no se ha logrado un acuerdo de pago y tampoco se ha podido establecer un nuevo contrato. Sin embargo, en este comunicado aclaran que seguirán atendiendo urgencias oncológicas y también pacientes menores de edad.

Últimas Noticias

  1. Sin mencionar a Colombia, Daniel Noboa cuestiona a países que “no muestran firmeza” contra el crimen
    AFP/Colprensa
    POLÍTICA

    Presidente de Ecuador acusa a Petro de impulsar supuesta incursión de guerrilleros en su país

  2. Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro
    Corte Constitucional -
    Archivo
    POLÍTICA

    Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro

El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reaccionó a este comunicado y dijo que “el Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevó unos 6 días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer y también algunos que van a ser diagnosticados”.

Agregó el interventor que “¿podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios, poniéndole en peligro su vida? Se sabrá qué es el derecho a la salud, qué es el derecho a la vida, lo que se vulnera. Al Instituto Nacional de Cancerología le quiero compartir que las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones”.

El Instituto Nacional de Cáncerología afirmó que le "duele profundamente" tomar esta decisión, pero que también debe cuidar a futuro el funcionamiento de esta institución y aseguró que está buscando soluciones con la Nueva EPS para reanudar el servicio a los pacientes. Cabe recordar que el Cancerológico atiende a más de 25.000 pacientes y cerca del 20% de estos pacientes pertenecen a la Nueva EPS.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad