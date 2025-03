Mintrabajo cuestiona a Nadia Blel por firmar archivo de reforma laboral sin ser ponente

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló con Noticias Caracol sobre las movilizaciones de este martes 18 de marzo en el día cívico para respaldar la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro, ante el virtual hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, donde se discutirá, no solo la ponencia de archivo de este proyecto, sino otras ponencias sobre el mismo tema.

El ministro, que participa en las manifestaciones, se trasladará luego al Congreso donde “vamos con toda la disposición, no solo de escuchar todas las ponencias, que ojalá se permita que se escuchen en la Comisión Séptima del Senado, esperemos que la presidenta dé todas las garantías para que todos los argumentos puedan aflorar y puedan conocerse en vivo y en directo por los ciudadanos y ciudadanas, sino que también vamos listos y dispuestos a exponer nuestros argumentos, vamos con el ministro de Hacienda, vamos con probablemente el ministro del Interior, pero en particular yo voy a defender las bondades de una reforma que su texto original de marzo de 2024 a hoy en su trámite por la Cámara de Representantes sufrió un proceso de modificación como resultado de un amplio consenso que no puede ser desconocido por la Comisión Séptima del Senado de la República, en su mayoría exigua estrecha de 8 senadores sobre 14 que pretenden bloquear el trámite de este proyecto de reforma laboral en el Congreso, y en particular en el Senado de la República”.

¿Se debatirá primero la reforma laboral del Gobierno?

“Pues esa es una solicitud que aprovecho para hacerla a través de estas cámaras y de estos micrófonos a la mesa directiva de la Comisión Séptima, que escuchen, que permitan que escuchemos todas las ponencias y que no precipiten una votación para sepultar una discusión que debe ser democrática en el Senado de la República. Nosotros tenemos como única estrategia convencer a los senadores de las bondades de esta reforma, acoger esa lección de democracia que le está dando de nuevo la Cámara de Representantes al Senado de la República, que dejemos a un lado las soberbias, que dejemos a un lado las mezquindades, que tengamos un talante de nación de país y que pensemos en la gente, en la ciudadanía, no en los cálculos políticos, para entregarle a Colombia la mejor reforma laboral”, expresó el ministro de Trabajo.

No obstante, la senadora Blel, presidenta de dicha comisión, recordó en los micrófonos de Noticias Caracol que a esa iniciativa gubernamental “le dimos apertura a todos los colombianos, a los trabajadores, a los desempleados, a los informales y también a todos los sectores económicos del país, y eso se dio a través de ocho mesas técnicas que se hicieron alrededor de diferentes regiones de Colombia y dos mesas técnicas que se hicieron aquí al interior de la comisión. Por lo tanto, esto es un proyecto que se ha discutido en el que el Gobierno nacional también ha estado presente, pero sobre todo hoy en la comisión vamos a dar las garantías para que todas las bancadas que estén ahí representadas presenten sus argumentos en el marco de respeto argumentos, que deberán ser técnicos y responsables con el país, sobre todo porque aquí está en juego el empleo la estabilidad laboral de los hogares y sobre todo el tejido empresarial colombiano”.

¿Habrá consulta popular si no se hunde la reforma laboral?

“La consulta popular hasta ahora va, entre otras porque la consulta es un mecanismo previsto en el artículo 103 de la Constitución para resolver este tipo de impasses entre poderes públicos, como en este caso ocurre entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A mí me preocupa que, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Pinto que es el que ha liderado este bloqueo institucional, sin siquiera haber recibido, sin siquiera conocer el articulado que salió aprobado en Cámara, por ejemplo, de la reforma a la salud ya se ha anticipado a que van a hacer lo mismo, a que van a hundirla como hicieron en una ocasión con la reforma a la salud, con esa misma reforma a la salud o con una similar, y como también había pasado con esta reforma laboral. Es que esta reforma laboral es la tercera versión, porque las dos anteriores han sido hundidas en el Congreso de la República. Así que evitémonos este bloqueo institucional y la democracia va a fluir por los canales de las instancias de la democracia representativa y si no, pues la Constitución nos da la posibilidad de la democracia participativa y directa que es precisamente la de la consulta popular”.

Insistió en “lo que nos están diciendo es que con una ponencia de archivo no discutamos. Quieren que la ponencia de archivo se discuta y se vote enseguida para que no conozcamos las otras ponencias. Es que son seis ponentes y la ponencia la firman ocho. Hay un senador y una senadora que no son ponentes y que firman la ponencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hundir la ponencia antes de que se discuta. Eso no es cumplimiento de la ley quinta. La senadora Nadia Blel y el senador Alirio Barrera no son ponentes, las ponencias las firman los ponentes. Es como si en la plenaria del Senado hubiese 10 ponentes y una ponencia la firman 55 a efectos de evitar que se discuta democráticamente en el Congreso. Eso se llama bloqueo institucional”.

Sanguino añadió que hay “unos congresistas que se ganan más de 50 millones de pesos, pero que les duele que a un trabajador, a una trabajadora doméstica, a un rapitendero se les garantice seguridad social o se les garantice el pago de dominicales festivos y horas extras. Así que digamos para eso es la democracia, para acudir a distintas instancias que son complementarias entre sí. Nadie está negando la voluntad del Congreso. Sencillamente estamos diciendo saquemos esta decisión a la ciudadanía, a las manos de la ciudadanía, que la voz de la ciudadanía se exprese, que el pueblo hable y que el pueblo mande como ocurre en una democracia”.

No obstante, la senadora Blel afirmó que la decisión de su ponencia de archivo de la reforma laboral se da “pensando en más de 500.000 colombianos que se podrían quedar sin empleo, en todas esas micro y pequeñas empresas en nuestro país que con gran esfuerzo han salido adelante, que precisamente por esta reforma, con esos altos costos que se contemplan, que no tiene el soporte financiero, podrían cerrar, podrían llevar a más colombianos a la informalidad. El gobierno lo que sí no puede es seguir jugando de manera irresponsable con la esperanza y las necesidades de los colombianos. Cada reforma debe tener, no solamente ese soporte técnico, ese soporte jurídico, también debe tener ese soporte financiero que hoy en día esta reforma no lo tiene”.

¿Tiene razón un día cívico cuando la movilización ya la había anunciado el presidente Petro?

“Precisión. Una cosa es declarar un día cívico para facilitar una movilización que ya ha sido convocada por las centrales sindicales. No fue el presidente de la República, fueron las centrales sindicales, el presidente luego ha decretado un día cívico para facilitar que la gente que quiera movilizarse lo pueda hacer sin restricciones y sin reprimendas, como han amenazado varios alcaldes que se han colocado y siempre se colocan en un lugar opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y, además, la movilización es el pan de cada día de una democracia viva, vibrante”, dijo el ministro Sanguino.

