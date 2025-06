"No es con papeletas, tampoco con pataletas, es con elecciones": Procurador general, Gregorio Eljach

El procurador general, Gregorio Eljach, asistió a la versión 27 del Congreso de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos), que se celebra en Cartagena, y desde allí hizo una intervención en la que habló, entre otras cosas, sobre los procesos electorales e insistió en una "paz electoral y diálogo para construir consensos". Entre los asistentes llamó la atención una frase en particular que lanzó el jefe del Ministerio Público a la hora de mencionar estrategias para fortalecer la democracia: "No es con papeletas, tampoco con pataletas, es con elecciones".

Si bien Eljach no mencionó al presidente Gustavo Petro, su declaración en relación a las "papeletas" hacía referencia a la propuesta que anunció el mandatario colombiano hace unos días para incluir una papeleta en las elecciones de 2026 y que los colombianos decidan en las urnas si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa con la que, según él ha dicho, no busca una nueva Constitución para el país sino que se cumpla la actual. Eljach comentó que aprovechaba el evento en Cartagena para recordar esa frase que, aseguró, minutos antes le había entregado una persona con la que se encontró en momentos previos.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público se pronunció también sobre el momento político que vive el país al señalar que "las instituciones están fortalecidas, y por eso los organismos de control estamos empeñados en transmitir un mensaje de estabilidad y tranquilidad, especialmente para lo que ya se viene, que es un año electoral". Y destacó la importancia que tiene el sector privado y su papel como actor productivo en el crecimiento y desarrollo del país: "El empresariado es un actor de primer orden en el desarrollo social y económico del país".

De otro lado, el funcionario se refirió a temas de gran sensibilidad para la institucionalidad y el funcionamiento democrático del país. Y lanzó críticas sobre el manejo en la prestación del servicio de electricidad en la costa Caribe. Eljach sostuvo que "la intervención es una medida extrema" y que "no puede ser la regla general. Y concluyó: "No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas, porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución".



La propuesta de Petro

Este miércoles, durante un acto en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde firmó como ley su reforma laboral, el presidente Gustavo Petro afirmó: "Lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque porque no quiero que sea letra muerta, no porque quiero una nueva Constitución, realmente hay que aplicar la existente". Y es que su anuncio, que entregó sin mayores detalles, generó rechazo de distintos actores políticos, que recordaron que solo el Congreso tiene la facultad de proponer una convocatoria constituyente.

"No la he convocado por decreto, simplemente he hablado que el pueblo puede autoconvocarse y ya me están procesando penalmente por esta frase", afirmó este miércoles el presidente, quien agregó: "En cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse".

Petro había planteado en las últimas semanas —en medio de tensiones con el Congreso por su reforma laboral— la posibilidad de una asamblea constituyente. Su argumento es que la Constitución vigente, de 1991, establece un "Estado social de derecho", pero, según él, algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen apegados al concepto de "Estado de derecho" propio de la Constitución de 1886. "La Constitución existente no se aplica y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido colombia en los últimos 34 años", señaló este miércoles.

Si bien la Constitución colombiana prevé la convocatoria a una asamblea constituyente como vía para reformarla, su artículo 376 establece que debe aprobarse una ley por mayoría en ambas cámaras legislativas antes de someter la decisión a votación popular. El antecedente de una papeleta para una asamblea constituyente en Colombia se remonta a 1990 cuando la sociedad civil, liderada por un movimiento estudiantil, consiguió que en las elecciones legislativas de ese año una tarjeta no oficial preguntara si debía convocarse ese mecanismo para cambiar una carta magna de más de 100 años.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL