Petro anuncia “decretos y resoluciones” para “defender ahorro del público” en EPS y fondos privados

Durante el consejo de ministros adelantado el 13 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció “nuevos decretos y resoluciones” para, según él, defender los ahorros de los ciudadanos en las EPS y los fondos privados de pensiones. (Lea también: “Las pensiones están seguras": Consejo de Estado responde al Gobierno sobre dineros de Colpensiones)

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El mandatario colombiano aseguró que “esas personas, naturales o jurídicas, que manejan el ahorro del público porque hacen actividades financieras, o aseguradoras, en el caso de los debates actuales, son los señores dueños de los bancos y los bancos, los señores dueños de las administradoras de fondos privados de pensiones que manejan el ahorro público de los cotizantes del trabajo que se han metido allí, son trabajadores y trabajadoras; y son los dueños de las EPS, y las EPS porque son aseguradoras por decisiones por decisiones muy anteriores a este Gobierno”.

El Consejo de Estado, que ordenó suspender el traslado de recursos a Colpensiones, sostuvo que “las pensiones de los colombianos están seguras”. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó al alto tribunal señalando que “ellos saben que la plata, los 5 billones de pesos, están en los fondos privados, y que esos 5 billones de pesos garantizan la sostenibilidad de las mesadas pensionales de 25.000 trabajadores”.



Lo que hará Petro tras decisión del Consejo de Estado

Durante el consejo de ministros, el presidente dijo que “han aflorado dos problemas: problemas con las EPS, que buscan magistrados amigos para escaparse de la función y competencia del presidente; los señores dueños de los fondos de pensiones, que son los dos banqueros más grandes de Colombia y los más ricos, que también hacen lo mismo para escaparse del control del presidente de la República”.



“¿Y por qué se está vulnerando la competencia del presidente? Porque se está vulnerando la Constitución de Colombia y el mandato del pueblo colombiano”, aseguró.



Por eso, añadió, “voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS -que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público que, ahora son trabajadores, antes eran empresarios también-, y en relación a los fondos privados de pensiones que se han negado” a trasladar el dinero. (Lea también: Contraloría advierte a Supersalud que EPS intervenidas no han logrado mejoras: “Deterioro crítico”)

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“Habían dicho que iban a consignar 5 billones que adeudan de los actuales pensionados que se habían trasladado de acuerdo a la ley a Colpensiones. De pronto no apareció el giro, sino una medida cautelar impidiendo el giro. Yo no puedo aceptar esa decisión que va contra la Constitución de Colombia”, expresó.

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