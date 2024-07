Petro calificó a un congresista como "egoísta social y codicioso": ¿hablaba de Iván Name?

Durante la sanción de la reforma pensional que ahora se convirtió en ley en Colombia, el presidente Gustavo Petro realizó un discurso en la Plaza de Bolívar ante cientos de personas.

En su intervención, el primer mandatario llamó la atención por su vehemente rechazo a los intentos de hundimiento de la reforma pensional propuesta por su gobierno.

“Un trámite rápido, no como el de esta reforma pensional, que duró dos años en el Congreso y que un egoísta social, un codicioso, escondió 13 meses en la gaveta de su escritorio usando un poder contra el pueblo. ¿Qué temía? ¿Qué un nuevo gobierno progresista surgiera? Yo creo que el pueblo colombiano lo va a hacer surgir”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, continuó refiriéndose a un congresista como “ese codicioso, que ciertos medios dicen que recibió un soborno de un ladrón que entró al Gobierno, entonces que lo íbamos a comprar. Fue el mayor opositor a las reformas políticas que el Gobierno presentó al Congreso. Lo hizo con sevicia, lo hizo con maldad”.

Los fuertes señalamientos del jefe de Estado provocaron eco en muchos políticos y ciudadanos que se preguntan si se trató de una pulla al presidente del Senado de la República, Iván Name, quien se encuentra salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD y contra quién se estaría abriendo una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué sería una pulla a Iván Name?

Cabe mencionar que Name se ha destacado como uno de los congresistas que más ha rechazado las propuestas de reformas del gobierno de Gustavo Petro. El congresista no apoyó la reforma pensional, que finalmente logró ser aprobada.

Name tampoco estuvo de acuerdo con la reforma a la educación y, en medio del paro de Fecode en junio pasado en rechazo al proyecto, el presidente del Senado decidió no incluir el debate de esa iniciativa en el orden del día de la plenaria en el final de la legislatura, lo que finalmente la hundió.

