POLÍTICA

Petro dice que abrirá proceso penal si confirma que había colombianos en lanchas atacadas por EE.UU.

El presidente habló con la BBC sobre las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe, las cuales calificó como "un acto de tiranía". También, se refirió a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de sept, 2025
"Lanzar misiles sobre aguas que son de soberanía extranjera para Estados Unidos es simplemente un acto de tiranía", dijo Petro.

