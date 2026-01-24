Petro plantea hablar con Ecuador en medio de tensión comercial: "Cuando quiera nos reunimos"

El presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de un diálogo entre Colombia y Ecuador, en medio de la tensión comercial que viven ambos países luego de que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, dijera que le aplicará aranceles del 30% a las importaciones colombianas por una supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico.

Petro, por su parte, respondió que también se aplicaría un arancel del 30% a más de 50 productos ecuatorianos y se suspendería la venta de energía, que es el producto que más se exporta hacia Ecuador, teniendo en cuenta que el país vecino ha tenido crisis en los últimos años con el suministro energético debido a temporadas de sequía. No obstante, este sábado dijo que está dispuesto a crear una agenda común con su homólogo Noboa.

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos. Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo", escribió Petro en su cuenta de X.



El mandatario colombiano aseguró que varios de los líderes de las bandas criminales que crecen en Ecuador han sido capturados en el país. Añadió que estas organizaciones, que "han sumido a nuestro hermano país en la violencia", se están especializando "en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro. Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control".



En ese sentido, agregó que el desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador," trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína".

El mensaje de Petro se produce en momentos en que los dos países están también a la espera de una posible reunión la próxima semana de las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, para buscar salidas a la guerra arancelaria abierta por Noboa.

