En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Pizarro se pronuncia sobre discusión que involucra a Corcho por cabeza de lista del Pacto al Senado

Pizarro se pronuncia sobre discusión que involucra a Corcho por cabeza de lista del Pacto al Senado

En su cuenta de X, la senadora afirmó que no va a "convertir lo que ha sido un día de alegría para el pueblo colombiano y para el Pacto Histórico en una disputa". El Pacto Histórico debe definir quién encabezará la lista.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
María José Pizarro y Carolina Corcho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad