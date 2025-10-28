En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA

Tensión en Pacto Histórico por cabeza de lista en Senado: ¿qué han dicho Corcho y Pizarro?

Tanto Corcho como Pizarro han manifestado que tenían acuerdos para encabezar la lista del Pacto Histórico en el Senado.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Carolina Corcho y María José Pizarro.
Carolina Corcho y María José Pizarro.
Colprensa

