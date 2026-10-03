María Fernanda Cabal llega al Partido Republicano, antes llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción

La exsenadora María Fernanda Cabal, que en días pasados confirmó su renuncia al partido Centro Democrático, reveló este sábado su llegada a otra colectividad. La política afirmó que era la primera militante del Partido Republicano, antes llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento y partido político creado por el exalcade y excandidato presidencial Rodolfo Hernández (1945-2024). "Nace un nuevo camino, no solo en mi vida, sino en la vida política de Colombia", dijo Cabal en una entrevista para Noticias Caracol desde Bucaramanga, Santander.



"Como primera militante del Partido Republicano, voy a trazar el rumbo que siempre quise. Yo dejé una historia con mucha gratitud y por eso digo que hoy es una plataforma que se construye para las elecciones regionales y para la presidencia del 2030", aseguró la exsenadora. Con esta llegada de Cabal al recién renovado partido, la derecha política de Colombia tiene un nuevo sector clave, además de los partidos Centro Democrático, Salvación Nacional y otros movimientos.

María Fernanda Cabal también respondió sobre los retos a los que se enfrenta su nueva colectividad, con la que espera "recoger ese péndulo que gira hoy a esa nueva derecha". Al Partido Republicano también llegaría el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández del partido Alianza Verde. "Entiendo que él no está oficializado. Él tiene que dar su manifestación, pero lo que queremos es construir. Cuando yo hablo de plataforma es que somos muchos que nos conectamos con las mismas ideas. Yo seré la primera que entra como militante para escoger los candidatos, los mejores de todo el país en todos los municipios. Los demás irán llegando", explicó Cabal.

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En su cuenta de la red social X, Cabal escribió que estaba feliz por tener un nuevo partido político y continuar su trabajo. "Desde el Partido Republicano vamos a construir la nueva derecha que siempre soñé: con los ciudadanos que trabajan, crean empresa y defienden la vida, la propiedad privada y nuestra Fuerza Pública. ¡Vamos por las regionales de 2027, con los mejores candidatos y la mirada puesta en 2030!", indicó.



¿Por qué se dio la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático?

La excongresista, que hizo parte del Centro Democrático desde su fundación en 2013, reveló que fue el propio hijo de Rodolfo Hernández, Rodolfo José, y la esposa del fallecido excandidato presidencial, Socorro Olivero, los que la invitaron a hacer parte de la colectividad que ahora cuenta con el nuevo nombre. Tras confirmarse su salida, la exsenadora también había charlado para Noticias Caracol en Bogotá, donde aseguró que se cerraba el ciclo con el Centro Democrático y comenzaba una nueva etapa.



Su salida se dio tras meses de distanciamiento con las directivas del Centro Democrático y luego de no recibir respuesta a su solicitud de escisión del partido. Cabal aseguró que la puerta se cerró definitivamente tras sentirse desatendida en sus peticiones, inconforme con el manejo de las candidaturas presidenciales internas y alejada del rumbo ideológico que tomó la colectividad. La exsenadora explicó que su salida responde a que los espacios internos se cerraron para sus aspiraciones.



La excongresista había solicitado formalmente la escisión del Centro Democrático con el fin de obtener personería jurídica para un nuevo movimiento, pero las directivas nunca le respondieron. Calificó esa falta de respuesta como una muestra de desinterés hacia su trabajo político: "La no respuesta también es una respuesta (...), es una forma de desconocer los 207.000 votos míos que contribuyeron a tener dos curules más en el Senado. Cuando ya hay esa displicencia y esa mirada antipática, uno siente que ahí no cabe", dijo en diálogo con esta entrevista.

#Política | "Nace un nuevo camino, no solo en mi vida, sino en la vida política de Colombia", expresó desde Bucaramanga María Fernanda Cabal, quien entregó detalles del Partido Republicano tras oficializar su ingreso.



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