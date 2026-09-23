Presidente De la Espriella patrulló las calles de Santa Marta, militarizada por ola de violencia

El presidente Abelardo de la Espriella patrulló este martes las calles de Santa Marta, en el Caribe colombiano, junto a integrantes de la Fuerza Pública, por la ola de violencia desatada en la ciudad por el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que habían anunciado el lunes un paro armado de 48 horas después de la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo, en una operación de la Fuerza Pública. Ante la violencia vivida este martes, el mandatario publicó un video en redes sociales para mostrar su presencia en las calles de la ciudad caribeña: "Estoy aquí en el barrio Cristo Rey en Santa Marta y estamos directamente con nuestra fuerza pública patrullando todos los barrios".



De la Espriella aseguró que grupos como las ACSN, y bandas como Los Pachenca y el Clan del Golfo "no van a arrodillar al pueblo colombiano" y afirmó que su Gobierno los enfrentará "con toda la determinación". "Vamos por todos esos bandidos sin ninguna contemplación", agregó el presidente.

En los paros armados, los grupos suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas medidas. La jornada de este martes dejó quemas de camiones y autobuses, balaceras y amenazas contra comerciantes, a los que hombres armados intimidaron para que no abrieran sus negocios en la capital del departamento de Magdalena. Estas acciones se suman a las registradas en la víspera cuando dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon la Troncal del Caribe, la principal carretera del norte de Colombia.

Ante la situación, De la Espriella ordenó militarizar la ciudad y reforzar la presencia armada: "Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde".



Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que la Policía está en las calles de la ciudad "para garantizar la seguridad" y el Ejército vigila la Troncal del Caribe.



Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

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El Ejército destacó en un comunicado que además capturaron a un presunto miembro de las ACSN encargado de la fabricación de explosivos improvisados que preparaba "con el propósito explícito de ocasionar temor en la población civil y ejecutar actos terroristas contra la infraestructura y la Fuerza Pública en la región".

En entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta y Magdalena, Carlos Jaramillo, afirmó que las pérdidas del comercio en Santa Marta son de alrededor de 39.500 millones de pesos por día y a nivel departamental de 40.636 millones de pesos. También aseguró que tTodos el sectores económicos están pidiendo que se militarice la ciudad y algunos municipios del departamento como Ciénaga y Zona bananera.

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Alias Cholo estaba acusado de ser el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Además, según De la Espriella, el segundo jefe contaba "con más de 15 años de trayectoria delictiva" y durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) fue gestor de paz, una designación otorgada por el presidente para facilitar acercamientos con grupos armados con los que buscaba negociar el fin de la violencia. Por otra parte, el mandatario le advirtió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, que es el siguiente objetivo de la operación.

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*Con EFE