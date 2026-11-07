Presidente De la Espriella se pronuncia tras atentado a batallón en Bolívar: tres soldados muertos

Un batallón militar en el sur del departamento de Bolívar fue atacado desde horas de la mañana por drones que fueron acondicionados para llevar artefactos explosivos. Hay varios soldados muertos y heridos tras el atentado. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y ordenó que la fuerza pública intensifique operaciones en la zona y le envió un mensaje a los perpetradores del atentado.



El ataque ocurrió en el Cantón Militar de Santa Rosa, municipio de Bolívar. En la zona delinquen grupos cómo el ELN y el Clan del Golfo. Para el atentado se usaron naves no tripuladas con artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, todavía no se tiene conocimiento de qué grupo estaría detrás de la acción terrorista. El Ejército, por su parte, recordó que este acto constituye “una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”.

El Ejército confirmó que tres soldados murieron y ocho más resultaron heridos de gravedad a raíz del ataque. Sin embargo, el alcalde de Santa Rosa, Milton Alexis Olaya, dice que hay por lo menos 35 heridos en total. (Más noticias de Colombia: Docente de Barranquilla, desaparecida hace dos años, fue encontrada deambulando en Bogotá)

Presidente De la Espriella ordena reforzar operaciones de la fuerza pública en la zona

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras conocerse este ataque terrorista que afectó al Cantón Militar de Santa Rosa. El mandatario rechazó y condenó este atentado y dijo sobre las víctimas: "Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado". (Sobre orden público: Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca)

De la Espriella manifestó solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y heridos. "He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios", manifestó. A su vez, dio la orden a la fuerza pública de intensificar sus operaciones con el objetivo de "identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia".

En su publicación, el mandatario reiteró su mensaje de perseguir a quienes hacen parte de organizaciones criminales, de desmantelar estos grupos y llevar a los delincuentes ante la justicia. "Cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo".

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Atentado contra batallón fue antecedido por captura de cabecilla del Eln

Justamente ayer, las Fuerzas Militares asestaron un golpe contra dos de los frentes del ELN. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de alias Carrito, cabecilla del Frente Resistencia Guamocó y señalado responsable de las finanzas ilegales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. También sería hombre de confianza de alias Omar o Casinga, cabecilla principal de ese grupo.



Golpe estratégico al ELN en el sur de Bolívar: cooperación del A3C fortalece la ofensiva contra las estructuras narcoterroristas.



Tropas del @COL_EJERCITO capturaron a alias Carrito, cabecilla del Frente Resistencia Guamocó y señalado responsable de las finanzas ilegales del… https://t.co/BVwoVzpKdH pic.twitter.com/mPwNhJI3ZU — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 6, 2026

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De acuerdo con el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante de las FF. MM., esta captura significa una afectación para las capacidades financieras y logísticas del grupo criminal; ya que capacidad de intimidar a la población. Si bien la captura del cabecilla se efectuó en el sur de Bolívar, no se tiene conocimiento de la zona precisa de la detención ni dónde se encuentra recluido alias Carrito.

María Paula Rodríguez Rozo

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