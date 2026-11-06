María José Pizarro habló sobre Deicy Jiménez y confirmó que la mujer trabajó en el Congreso

En la Fiscalía se realizó, este jueves, la diligencia para extraer la información del celular de Deicy Jiménez, la mujer que denunció haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales en el gobierno de Gustavo Petro. Este trámite se llevó a cabo luego de que se conociera un video que prueba que habría tenido una relación íntima con el exmandatario.

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En el video, de alrededor de un minuto de duración, se ve a Petro y a Jiménez, por momentos desenfocados, sosteniendo una conversación privada en un ambiente íntimo. “Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en el texto que acompaña el video.



La última diligencia a la que Jiménez asistió fue el pasado 28 de octubre. Ese día compareció como testigo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y su entonces abogado aseguró que en el testimonio se mencionaron altos funcionarios de la administración de Petro, entre ellos una superintendente y personas vinculadas a ministerios.



A propósito de este tema, la exsenadora María José Pizarro manifestó que nunca ha participado en actuación alguna que implique corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza, ni ha permitido que usen su nombre o su cargo para ello. “En acatamiento de la orden impartida por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de mantener estricta reserva sobre este caso, no daré declaraciones públicas a los medios de comunicación relacionadas con el proceso”, manifestó.

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¿Qué dijo Pizarro sobre Deicy Jiménez?

En el caso puntual de Deicy Jiménez, Pizarro manifestó que, durante el tiempo cuando fue vicepresidenta del Senado (2023-2024), conoció a la señalada como una contratista de la Vicepresidencia. Posteriormente, mencionó que la mujer cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso. “Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”, indicó.

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En otro punto, mencionó que nunca le llegó queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con Jiménez y “jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente”. De hecho, señaló que jamás ha tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental. “Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”, acotó.

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Finalmente, mencionó que le pidió a su abogado que solicite a la Sala de Instrucción que se le escuche. “Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, dijo.

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