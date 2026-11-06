Mujeres del Pacto Histórico del Congreso reaccionan frente a denuncia de Deicy Jiménez contra Petro

Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso publicaron un comunicado de tres páginas frente al escándalo que salpica a Gustavo Petro tras la denuncia que hizo Deicy Jiménez contra el expresidente por presuntamente recibir contratos a cambio de favores sexuales. (Lea también: Este es el chat con el que Gustavo Petro habría ordenado mantener el contrato a Deicy Jiménez)



En el texto, el grupo pidió “que las autoridades competentes brinden a las denunciantes las garantías de seguridad y acompañamiento que requieran”, por lo que solicitaron “a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Nacional de Protección evaluar su situación (la de Deicy Jiménez) y adoptar las medidas que correspondan, para que puedan exponer su versión por los canales institucionales con tranquilidad. En casos donde existen asimetrías de poder o subordinación entre las partes, este cuidado adquiere especial importancia y debe ser investigado como tal”.

Agregó que “esta actuación debe ser coherente con los principios y compromisos del Pacto Histórico, que en sus estatutos rechaza toda forma de discriminación, violencia basada en género y violencia política, promueve espacios seguros y libres de violencias y contempla mecanismos disciplinarios frente a conductas que los contradigan, siempre con respeto al debido proceso”.

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“Esta actuación debe ser coherente con los principios y compromisos del Pacto Histórico, que en sus estatutos rechaza toda forma de discriminación, violencia basada en género y violencia política, promueve espacios seguros y libres de violencias y contempla mecanismos disciplinarios frente a conductas que los contradigan, siempre con respeto al debido proceso”, precisó.



Posición frente a la denuncia contra Petro

Las militantes del Pacto Histórico resaltaron que “se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso” y recalcaron que, “a la fecha, el material divulgado no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial, por lo que confiamos en que la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía y la Procuraduría actúen con independencia y en el debido proceso. Será la justicia la que establezca las responsabilidades”. (Lea también: Procuraduría cita a Deicy Jiménez e investiga el origen de sus contratos en entidades)



Dijeron que “ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres. El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas. Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca. No tenemos que escoger entre ser feministas y pertenecer a un proyecto político; precisamente, nuestra coherencia consiste en defender los mismos principios siempre, sin excepciones ni privilegios”. (Lea también: María José Pizarro habló sobre Deicy Jiménez y confirmó que la mujer trabajó en el Congreso)



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