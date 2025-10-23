En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro afirma que los ataques de EE. UU. contra lanchas son "ejecuciones extrajudiciales"

Presidente Petro afirma que los ataques de EE. UU. contra lanchas son "ejecuciones extrajudiciales"

El mandatario de Colombia señaló que "este tipo de maniobras rompe el derecho internacional" y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia".

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad