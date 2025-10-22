Estados Unidos bombardeó octava lancha, esta vez en el Pacífico, según CBS

Estados Unidos bombardeó una octava lancha con supuestos narcotraficantes, según informó CBS. Sin embargo, el ataque no ocurrió en el Caribe y se produjo en el Pacífico de América del Sur, detalló el medio.

El hecho se habría producido durante la noche del martes 21 de octubre y entre dos o tres personas murieron, dijeron dos funcionarios estadounidenses a la cadena informativa.

Con esto, ya serían más de 30 los muertos por los ataques que Estados Unidos ha lanzado desde comienzos de septiembre contra supuestos narcotraficantes que estarían llevando droga al país norteamericano. Dentro de los fallecidos, al parecer, hay ciudadanos colombianos.



Noticia en desarrollo.