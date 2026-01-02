En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Presidente Petro dice que lancheros sobrevivieron a un ataque de Estados Unidos en el Pacífico

Presidente Petro dice que lancheros sobrevivieron a un ataque de Estados Unidos en el Pacífico

Se trata de uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro.
Colprensa

