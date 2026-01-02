Presidente Petro dice que lancheros sobrevivieron a un ataque de Estados Unidos en el Pacífico

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe. "Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.

Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas. Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.



El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.



Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

Publicidad

En ese sentido Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses. Tanto el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como el Gobierno de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Petro, por otro lado, afirmó este viernes que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, en medio de la incertidumbre sobre este presunto ataque terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano en diciembre que no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno de esos dos países. Petro mencionó el ataque en un largo mensaje publicado en X en el que habló de narcotráfico, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los ataques de Estados Unidos a supuestos narcotraficantes en el Caribe.

Publicidad

"El misil que cayó en la Alta Guajira no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países", dijo el mandatario, que no dio más detalles sobre este tema.

La Alta Guajira está ubicada en el estado venezolano de Zulia, en la frontera con Colombia, y está poblada, principalmente, por indígenas de la comunidad Wayúu.

El lunes pasado, el New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, aunque no confirmó el lugar preciso del bombardeo.

Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen. Las tensiones escalaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.

Publicidad

EFE