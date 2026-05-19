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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro se retracta de referirse a mujeres periodistas como "muñecas de la mafia"

Presidente Petro se retracta de referirse a mujeres periodistas como "muñecas de la mafia"

El mandatario aseguró en consejo de ministros que "la Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones sobre un grupo de mujeres periodistas ameritan retractación pública".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de may, 2026
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Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El presidente Gustavo Petro se retractó de sus declaraciones del pasado 20 de agosto del 2024, cuando durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las periodistas como "muñecas de la mafia". En octubre del 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional le había ordenado al mandatario presentar excusas públicas.

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“Pronuncié las expresiones 'Las periodistas del poder, las muñecas de las mafia'. La Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones dichas desde mi investidura presidencial sobre un grupo de mujeres periodistas ameritan retractación pública. Hoy las retiro formalmente en mi voz pública. Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. Las periodista aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país les ofrezco mis excusas", afirmó.

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