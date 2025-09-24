En vivo
Presupuesto General de la Nación 2026: aprueban ponencia por $546,9 billones

Presupuesto General de la Nación 2026: aprueban ponencia por $546,9 billones

Los parlamentarios discutían tres ponencias. La primera, que respaldaba la propuesta por el Gobierno nacional de 556,9 billones de pesos, se hundió. ¿Qué sigue ahora?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025

Presupuesto General de la Nación 2026: avanza debate en Congreso
Colprensa

