En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Procurador se pronuncia tras palabras de Benedetti a magistrada: "A los jueces hay que respetarlos"

Procurador se pronuncia tras palabras de Benedetti a magistrada: "A los jueces hay que respetarlos"

La Procuraduría, además, oficializó la apertura de una indagación previa en contra de Armando Benedetti con el fin de establecer si hay responsabilidad disciplinaria tras sus declaraciones.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Procurador se pronuncia tras palabras de Benedetti a magistrada
Procurador se pronuncia tras palabras de Benedetti a magistrada.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad