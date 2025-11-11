Procurador se pronuncia tras palabras de Benedetti a magistrada: "A los jueces hay que respetarlos"

El procurador Gregorio Eljach se refirió en la tarde de este martes a las declaraciones del ministro del Interior Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana después de que allanaran su vivienda en Puerto Colombia, . El funcionario se refirió a ella como “loca, demente y, además, es una delincuente. Está abusando de su poder porque yo hace tres años dejé de ser senador, no puede investigarme”.

"Se están haciendo las diligencias que corresponden a la Procuraduría para establecer las conductas que fueron conocidas por medios abiertos. Se habla de uqe hay unas denuncais, no las conocemos, pero se acumularán y se tomará una decisión. (..) El procurador no opina sobre opiniones ajenas, pero a los jueces hay que respetarlos", indicó el procurador.

La Procuraduría, además, oficializó la apertura de una indagación previa en contra de Armando Benedetti con el fin de establecer si hay responsabilidad disciplinaria tras sus declaraciones, puesademás mencionó lo siguiente sobre la magistrada: "Ella no me investiga, ella lo que hace es explorar en el planeta Tierra qué delito he cometido para fregarme. Esa señora está enferma, demente, obsesionada conmigo”.



El allanamiento del que habló el ministro fue adelantado por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tiene que ver con uno de los casos que Benedetti tiene abiertos en la Corte Suprema, donde reposan por lo menos siete procesos penales en su contra. El hecho estaría relacionado con el caso de presunto interés indebido y tráfico de influencias en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el que el funcionario está llamado a juicio.



