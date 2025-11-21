En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Procuraduría confirma sanción de 6 meses de inhabilidad a Daniel Quintero

Procuraduría confirma sanción de 6 meses de inhabilidad a Daniel Quintero

Según una queja ciudadana, el exalcalde de Medellín utilizó el cargo para “participar en actividades de partidos, coaliciones y movimientos políticos”, entre marzo y mayo de 2022.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de nov, 2025
Procuraduría confirma sanción de 6 meses de inhabilidad a Daniel Quintero
Colprensa

