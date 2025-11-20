En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Helicóptero que transporta al presidente Gustavo Petro se queda sin mantenimiento por Lista Clinton

Helicóptero que transporta al presidente Gustavo Petro se queda sin mantenimiento por Lista Clinton

La compañía Leonardo Helicopters notificó que suspenderá temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC- 0008). El mandatario colombiano afirmó que esa decisión "ofende a Colombia" y anunció demanda.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 20 de nov, 2025
Helicóptero del presidente Gustavo Petro.
Helicóptero del presidente Gustavo Petro.
AFP

