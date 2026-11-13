¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo gerente del Fondo Milagro que llega tras polémica?

Tras la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Luis Felipe Henao asumirá el cargo. El fondo fue creado como herramienta para ayudar a la reconstrucción y atención de la emergencia provocada por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.



"El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados", escribió De la Espriella en un mensaje en su cuenta de la red social X. El presidente aseguró que la "prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas". La nueva gerencia en el Fondo Milagro llega después de cuestionamientos por la baja tasa de ejecución de los recursos y el costo de una planta de nómina de más de 700 millones de pesos. Se conoció que el salario del gerente era de 39.441.000, una suma superior al salario de algunos ministros.



El Fondo Milagro reportó un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. Sin embargo, los procesos contractuales adelantados suman 7.440 millones destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali, esto solo representa el 1,19% del presupuesto aprobado. Transparencia por Colombia alerto sobre falta de información de este mecanismo clave para atender la emergencia. "Venimos haciendo un llamado permanente al Gobierno nacional para que el Fondo Milagro se rodee de esos instrumentos justamente de transparencia, de trazabilidad, de acceso a la información", dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.



¿Quién es Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro?

Luis Felipe Henao es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Penal y en Derecho de la Empresa. Henao fue ministro de Vivienda entre 2013 y 2016, y ocupó varios viceministerios en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

Henao también ha hecho parte de juntas directivas de entidades como las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Banco AV Villas. Asimismo, Henao fue nombrado en la junta de Ecopetrol, la empresa petrolera del Estado. Llegó durante de Gobierno de Gustavo Petro y fue ratificado por el De la Espriella.

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El presidente De la Espriella también aseguró que "la reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias".

