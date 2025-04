Reforma a la salud: esto dicen los dos proyectos de decreto para cambiar el modelo en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia tiene listos dos decretos para reglamentar un nuevo modelo de salud, con los que pretende sentar las bases para la reform a. Entre las medidas que se quieren aplicar está la de adoptar un modelo de salud con un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo. La atención primaria tendrá un especial énfasis, con centros de atención e IPS territoriales en los que los ciudadanos deben estar inscritos.

Aunque las EPS no desaparecen con este modelo, tendrán un ajuste de funciones. Se centrarán en prevención de la enfermedad y atención del usuario. El Ministerio menciona cinco líneas estratégicas de dicho modelo, las cuales son Gobernabilidad, Gobernanza y Territorialización; Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS); Trabajo digno y decente para el personal de salud; Soberanía sanitaria y gestión del conocimiento y Calidad y Sistema Unificado de Información en Salud.

Se plantea establecer programas, proyectos y acciones enfocados en varios objetivos, entre estos, el de fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad territorial en salud. “Este proceso deberá garantizar la participación efectiva e incidente de los actores del sector salud, de otros sectores como educación, agua y saneamiento, vivienda, trabajo, ambiente, transporte y alimentación, así como de los actores sociales, comunitarios y de la comunidad en general”, se lee en el documento.

En el otro decreto se plantea lo "relacionado con los porcentajes del giro directo de los recursos correspondientes a las Unidades de Pago por Capitación UPC de los regímenes contributivo y subsidiado". También, incluye los presupuestos máximos por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado.

Actualmente, el giro directo del Estado aplica para que cubrir hasta el 80 % de los servicios a clínicas y hospitales, con el decreto esa cifra aumentaría al 90 %. Además, con los decretos el gobierno espera mejorar y formalizar las condiciones dignas de trabajo del personal de la salud.

Minsalud también incluyó darle funciones a la Superintendencia Nacional de Salud, que podrá pedirles a las EPS la devolución de dinero de UPC cuando los servicios se hayan negado sin justa causa. "La Superintendencia entregará trimestralmente al Ministerio de Salud y Protección Social un informe con el análisis cuantitativo, basado en el registro de los servicios y tecnologías de salud negados sin justa causa, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del trimestre", se lee en el documento.

"La ADRES, en su rol de administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la entidad responsable de ejecutar la resolución que ordene la devolución de la prima UPC", agregan en el texto.

La reforma a la salud que se hundió en el Congreso

La crisis de la salud en Colombia, donde varias empresas prestadoras de servicios han sido intervenidas por el Gobierno, se ha agravado por la escasez de medicamentos en todo el país , un problema para el que nadie parece tener una solución a la vista. Ante la imposibilidad de conseguir medicamentos, en Bogotá, Cali y otras ciudades se han visto en los últimos días largas filas de usuarios que exigen la entrega de medicinas recetadas por los médicos y que en muchos casos son para tratar enfermedades graves o crónicas.

En ese contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su primer consejo de ministros, el cual se televisó y en el que se abordó precisamente esa crisis en la entrega de medicamentos, atribuyó a las EPS la responsabilidad de esa situación y a un supuesto intento de acaparamiento para hacer colapsar el sistema . Al respecto, el jefe de Estado afirmó, además, que no tiene planes de presentar una nueva reforma de salud si la actual se hunde en el Congreso, sino que procederá a hacer los cambios vía decreto.

"Si aquí van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros vamos a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo. Porque ya, ¿qué vamos a esperar? Yo no voy a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Si hunden la reforma, vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable y lo demás se liquida, de acuerdo a la ley", afirmó Petro durante el consejo días antes de que la reforma se hundiera.

