Presidente Petro afirma que hará cambios en la salud por decreto si la reforma se hunde en Congreso

La crisis de la salud en Colombia, donde varias empresas prestadoras de servicios han sido intervenidas por el Gobierno, se ha agravado por la escasez de medicamentos en todo el país , un problema para el que nadie parece tener una solución a la vista. Ante la imposibilidad de conseguir medicamentos, en Bogotá, Cali y otras ciudades se han visto en los últimos días largas filas de usuarios que exigen la entrega de medicinas recetadas por los médicos y que en muchos casos son para tratar enfermedades graves o crónicas.

En ese contexto, este martes el presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a cabo un consejo de ministros , el cual se televisó y en el que se abordó precisamente esa crisis en la entrega de medicamentos. El Gobierno nacional atribuye a las EPS la responsabilidad de esa situación y a un supuesto intento de acaparamiento para hacer colapsar el sistema. Al respecto, el jefe de Estado afirmó, además, que no tiene planes de presentar una nueva reforma de salud si la actual se hunde en el Congreso, sino que procederá a hacer los cambios vía decreto.

"Si aquí van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros vamos a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo. Porque ya, ¿qué vamos a esperar? Yo no voy a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Si hunden la reforma, vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable y lo demás se liquida, de acuerdo a la ley", afirmó Petro durante el consejo, en un mensaje al Legislativo que reafirma su tensa relación.

"Si la Comisión Séptima hunde la reforma de la salud, hay que proceder de inmediato", concluyó el jefe de Estado, quien criticó con dureza el rumbo del debate en el Congreso. "El Senado planea actuar de manera estúpida", afirmó, ante la posibilidad del hundimiento del proyecto. "Si la ley no fue, si la ley la hundieron, el gobierno actúa. Ya se sabe que el sistema de salud vigente no es sostenible".

También aclaró que este proyecto de ley, el de salud, no se va a someter a la consulta popular que promueve su Gobierno , pues en ese mecanismo de participación solo irían preguntas relacionas con la reforma laboral.



Gobierno no pagará deudas acumuladas por EPS

Durante el consejo de ministros Petro afirmó también que su Gobierno no pagará las deudas acumuladas por las EPS, e insistió en que las empresas de salud deben cumplir con sus obligaciones financieras o enfrentar su liquidación. Según cifras presentadas en el consejo, las deudas de las EPS ascienden a más de 15 billones de pesos, sin incluir a la Nueva EPS. Y las cuentas por pagar insumos y medicamentos a las gestoras farmacéuticas se estima en 1 billón.

Petro aseguró que, aunque su administración ha destinado más de 100 billones de pesos a las EPS, estas deben responder por sus compromisos financieros y, en caso de no hacerlo, serán liquidadas conforme a la ley. "Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados deben pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o si no se liquidan, que es lo que la norma dice", dijo el jefe de Estado.

