Ricardo Valencia habla de su salida del Dane: "No recibí información de alguna inconformidad"

Ricardo Valencia habló este martes en Noticias Caracol En vivo de su salida de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó esa decisión al declararlo insubsistente menos de un mes después de su nombramiento por presuntas anomalías en las cifras oficiales de los indicadores de julio, el último mes del gobierno del expresidente Gustavo Petro. "No recibí información alguna de inconformidad", afirmó Valencia, quien defendió la autonomía de la entidad y aclaró los motivos expresados por la Presidencia de la República para su retiro.



En un comunicado, la Presidencia señaló que "la decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio". El Dane, encargado de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia, entre ellas las de inflación, desempleo, crecimiento económico, pobreza y población, es un organismo público que forma parte del Estado y que debe mantener independencia técnica en la elaboración de sus datos.

Según explicó Valencia, la única información oficial con la que cuenta sobre su remoción es ese comunicado emitido por la Presidencia de la República. En ese documento se argumentaron molestias por sus declaraciones del 31 de agosto, cuando afirmó no tener evidencias de anomalías en los cálculos de los indicadores del mercado laboral correspondientes al mes de julio. De igual forma, la Presidencia señaló un presunto desacato a una directiva que restringía la realización de ruedas de prensa.

Sin embargo, el exdirector precisó la discrepancia temporal entre las declaraciones y la norma invocada: “La rueda de prensa donde contesté la pregunta sobre que hasta el momento yo no había encontrado anomalías ocurrió el 31 de agosto y la directiva de presidencia tuvo lugar el 3 de septiembre”. Valencia enfatizó además que la Ley de Estadísticas garantiza la autonomía de la institución, la cual “cubre toda la cadena de valor de la producción de datos desde la recolección, el procesamiento y las decisiones sobre cómo divulgar las estadísticas del país”.



En efecto, en esa rueda de prensa, Valencia aseguró que no había encontrado "ninguna anomalía en el cálculo de los indicadores de mercado laboral". Esa intervención, en la que el director respaldó las cifras correspondientes al último mes del Gobierno de Petro, también es cuestionada por la Presidencia por incumplir una "directiva presidencial" que establece reglas para las comunicaciones públicas de los funcionarios. La norma fue aplicada posteriormente por el propio Dane, que canceló una rueda de prensa prevista para presentar las cifras de inflación de agosto. En ese sentido, su salida se produce en medio de las acusaciones del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, contra el Gobierno de Petro por la gestión de las cuentas y las cifras económicas que recibió su Administración.



El domingo pasado, el presidente De la Espriella aseguró en una alocución que su Gobierno "perseguirá a los que mintieron en las cifras, a quienes comprometieron el futuro de Colombia y a quienes convirtieron el erario en botín; van a responder".

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Valencia relató en entrevista con Noticias Caracol En vivo la manera en que fue notificado de la decisión mientras trabajaba en su despacho: “Estando en mi oficina a las 3 de la tarde [...] se acercó la secretaria general encargada y me avisó verbalmente que había sido declarado insubsistente y a continuación me mostró en su celular el decreto”. Ante la noticia, asumió la situación entregando “lo más prolijamente posible el computador” y los implementos de trabajo asignados. Manifestó no estar sorprendido por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, aunque aclaró que es la primera vez en su carrera profesional que afronta una declaratoria de insubsistencia. Asimismo, confirmó que no conoce personalmente al presidente de la República.

Consultado sobre si reiteraría sus afirmaciones sobre la transparencia de las cifras, Valencia aseguró que lo haría sin dudar, argumentando que el DANE se debe estrictamente al método científico y solo predica cosas sobre las cuales tiene evidencia al momento de emitir un juicio. “Haría bien la sociedad toda en defender la independencia técnica y la confianza en el DANE”, aseveró, destacando que la institución representa “un bien público valiosísimo para la democracia”.

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Pese a la brevedad de su gestión —tras haber tomado posesión el pasado 20 de agosto—, desestimó sentir frustración: “Desesperanza y decepción no son las palabras que yo usaría. Yo tenía la ilusión de estar los 4 años aquí porque los proyectos que tenía el DANE para estos 4 años eran fascinantes”. Entre sus metas figuraban el fortalecimiento de la pedagogía en la presentación de datos, la actualización del ciclo censal (agropecuario y de población), la integración de datos entre el sector público y privado, y la aceleración de los sistemas estadísticos territoriales.

Al ser indagado sobre qué le diría al jefe de Estado, concluyó: “Le diría que le deseo el mayor de los éxitos en su tarea de resolver los grandes problemas que aquejan al país”. Tras este paso por el sector público, confirmó que retoma de inmediato sus funciones al frente de su empresa Álgebra Labs, dedicada a la tecnología y gestión de datos.

Valencia deja el cargo con un perfil ligado al Dane y a la producción estadística. Antes de asumir la dirección había sido subdirector general de la entidad entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque. El nuevo director de ese organismo será Juan Manuel Alvarado, un economista del Caribe colombiano cuya trayectoria está más vinculada a la planeación, el desarrollo territorial y la gestión pública.

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