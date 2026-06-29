Rodrigo Lara, mininterior designado por De la Espriella, explicó cómo será relación con la oposición

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, definió en días pasados al primer integrante de su gabinete. Se trata de Rodrigo Lara Restrepo, quien estará al frente del Ministerio del Interior, una cartera clave para el relacionamiento del Gobierno con el Congreso de la República y las comunidades.

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Noticias Caracol habló con él sobre cómo serán las relaciones con el Legislativo, los partidos políticos, la oposición y la hoja de ruta que tendrá para los próximos años.



¿Cómo va a ser la relación con el Congreso?

Lara recordó que en campaña “no hubo necesidad de chapas de partidos, no hubo necesidad de acuerdos oscuros ni transaccionales” para conseguir los votos que le dieron la victoria a De la Espriella. Con eso en cuenta, el futuro ministro subrayó que “vamos a gobernar con los mismos principios y cumpliendo el pacto que se selló con el pueblo colombiano. En el Congreso hay unas mayorías, hay unos partidos, naturalmente que en el juego democrático se necesitarán mayorías”, por lo que “se hace una invitación a todos los que quieran, que no hayan estado del otro lado, que puedan adherir y apoyar las grandes iniciativas que va a presentar el Gobierno nacional, sin pactos ocultos, sin transacciones que es lo que repudia el pueblo colombiano”.

Rodrigo Lara entiende que la oposición tiene un número importante de congresistas en ambas cámaras, pero señaló que “no son más de 37 o 38 miembros del Pacto con un sector verde. Nosotros vamos a gobernar con las mismas reglas que hemos establecido, sin acuerdos y sin componendas”. Insistió en que “todo va a estar sobre la mesa, nada va a estar oculto”.



Al ser preguntado sobre qué garantiza que no haya burocracia o puestos a cambio de votos, el funcionario indicó que eso “depende de la capacidad política del Gobierno” y “los partidos y los congresistas lo entienden perfectamente. Pueden observar que la legitimidad es clara y fuerte, y este va a ser un gobierno muy presente en el territorio”. (Lea también: ¿Qué partidos serán coalición del Gobierno De la Espriella y cuáles serán de oposición?)



Además, fue enfático en decir que estará al frente de un Ministerio del Interior de verdad “porque se necesita coordinar la actividad del Estado central en el territorio, interlocutar con los departamentos, alcaldes y la población en general”.



¿Cómo va a ser la relación con la oposición?

Rodrigo Lara aseguró que “no nos da miedo el debate democrático”, pero “lo que sí le decimos a la oposición es que va a contar con absolutamente todas las garantías en el ejercicio democrático de la misma”.

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Reiteró que “no queremos cambiar de Constitución, sustituirla por otra como sí lo querían en el otro proyecto de país, aquí vamos a respetar la separación de poderes y la oposición podrá ejercer sin temor a nada. Eso sí, los que ejerzan política mediante la violencia, mediante los bloqueos, serán severamente sancionados”.

Al ser cuestionado sobre la oposición que ha dicho que liderará en las calles, en los territorios, Lara expresó que “el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución, lo que no está consagrado es que la protesta se vuelva violenta, que se bloqueen espacios y eso no lo vamos a permitir. La protesta tiene que ser ordenada y conforme a la ley”. (Lea también: Petro habló de su rol en la oposición cuando se posesione De la Espriella, a quien felicitó)

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Sobre los proyectos que emprenderá en el Ministerio del Interior, dijo que “vamos a diseñar una estrategia de lucha contra la corrupción supremamente eficaz, con cuerpos internos dentro de la institución para que sea el mismo gobierno central a través de un organismo de la Presidencia el que detecte la corrupción”, por lo que habrá, como ya había mencionado De la Espriella, un bloque de búsqueda anticorrupción.

Además, “vamos a supervisar actuaciones y contratos de entidades territoriales cuando tengan recursos de la Nación y vamos a pedirles a los colombianos que supervisen personalmente las obras, no vamos a permitir elefantes blancos”, añadió.



¿Cuándo se va a reunir con el ministro Armando Benedetti para iniciar el empalme?

“Mañana tenemos la primera reunión, vamos a definir la metodología del empalme y ahí ya sabremos cómo vamos a proceder”, reveló.

El encuentro se dará luego de que el propio Benedetti felicitara a Rodrigo Lara por su designación y asegurara que su sucesor "tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo".

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