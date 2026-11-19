En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Édgar Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, informó que esa institución denunció ante la Fiscalía a la hoy representante a la Cámara Verónica Estrada por la presunta falsedad de documento. La congresista es señalada de haber falsificado su título de ingeniera de Minas y Metalúrgica de la sede en Antioquia de la Universidad Nacional, así como su tarjeta profesional. Las dudas sobre su título surgieron en días pasados, cuando Estrada, en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, cuestionó al canciller Omar Bula y dijo que el magnesio no es una tierra rara sino un material alcalinotérreo. Bula le respondió que se había referido al manganeso y no al magnesio.

En las últimas horas se conoció un documento de la Universidad Nacional con fecha de octubre de 2025 en el que se precisa que Estrada no figuraba como egresada de esa institución ni del programa profesional acreditado, al tiempo que señala que el diploma que supuestamente la acredita como ingeniera no fue expedido por esa institución.

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