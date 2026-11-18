El proyecto que planteaba un fin anticipado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se hunde en el Congreso de la República cuando la idea llegó a debate en plenaria del Senado. La Comisión Primera de la Cámara Alta ya le había dado luz verde a la iniciativa en primer debate el pasado 28 de octubre. Desde que pasó esta fase, la justicia especial advirtió los riesgos que este proyecto podía representar para las víctimas que buscan verdad, justicia y reparación tras el Acuerdo de Paz.



Las posiciones dentro del Congreso sobre el fin de la JEP

El senador ponente de la iniciativa, Enrique Gómez, confirmó que el proyecto se cayó en plenaria después de que los congresistas de la oposición salieran del recinto y rompieran el cuórum. “Hoy le huyeron descaradamente en la plenaria del Senado y tumbaron la sesión con tal de no discutir el Proyecto de Acto Legislativo que busca cerrar la JEP en 2028”, dijo Gómez en sus redes sociales, quien continúa en su posición de críticas contra la Jurisdicción.

El congresista Ariel Ávila afirmó que senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y otros partidos rompieron el quórum “para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales”. Ávila recordó que en su momento intentó recusar al senador Gómez por un supuesto "interés familiar” por un caso que la Jurisdicción estaría investigando. El senador de Alianza Verde señaló que romper el cuórum es un “acto legítimo” que se ha hecho “muchas veces” en el Capitolio Nacional en discusiones de proyectos.

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¿Qué va a pasar con la JEP tras hundimiento del proyecto?

Así las cosas, el texto que pretendía acortar el tiempo de existencia de la JEP se hunde entre las discusiones dentro del Congreso. Y es que, por normativa, debía atravesar ocho debates entre Cámara y Senado. El tiempo límite para que el proyecto pasara por cuatro debates vence este 16 de diciembre. Los tiempos no darían matemáticamente, en caso de que no sea discutido este miércoles, para que entonces la iniciativa llegue a la Cámara de Representantes en el tiempo justo para sobrevivir al periodo legislativo.



El congresista de Salvación Nacional proponía en dicho proyecto que la JEP cesara actividades en marzo de ese año. Hay que recordar que la Jurisdicción surgió un año después del Acuerdo de Paz, firmado en 2016, y tenía como plazo 10 años para llevar a cabo las investigaciones. La propuesta de Gómez limitaba las actividades hasta ese tiempo y omitía los cinco años posteriores que el Acto Legislativo 01 de 2017 le concedía a la justicia especial para adelantar juicios desde 2028, lo que alargaría la existencia de la JEP hasta 2032. (Lea sobre las implicaciones del proyecto aquí: Congreso aprueba proyecto que busca que la JEP termine en 2028: ¿qué implicaría?)



La JEP señalaba que la modificación del artículo transitorio que define el periodo de actividad de la Jurisdicción y la posibilidad de su prórroga “plantea interrogantes estructurales sobre su compatibilidad con el modelo constitucional de justicia transicional establecido en el Acuerdo Final de Paz”. Además, representaría un riesgo de que las víctimas no tengan el derecho de recibir una respuesta judicial en el marco de las investigaciones de la JEP.

María Paula Rodríguez Rozo

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