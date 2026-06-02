Alerta por uso desmedido de potenciadores sexuales: riesgos de infarto o trombosis al cerebro

En los últimos años, lo que solía ser un tratamiento destinado a hombres de edad avanzada se ha transformado en una tendencia creciente y preocupante entre los jóvenes. El consumo de medicamentos para la disfunción eréctil sin indicación médica se ha disparado, impulsado por factores sociales y expectativas irreales sobre el desempeño sexual. Los especialistas advierten que esta práctica, lejos de ser inofensiva, conlleva riesgos severos que pueden marcar la salud de un joven de forma permanente.



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El peligroso auge de los potenciadores sexuales en jóvenes

La magnitud del problema se refleja en estudios realizados en la región. Según Carlos Andrés Ortiz, líder de cardiología de la Clínica LaCardio, en países como Argentina y Brasil, se estima que entre un 6% y un 25% de los adolescentes universitarios han estado expuestos al consumo no indicado de estos potenciadores. Las razones detrás de este fenómeno incluyen la inseguridad personal, la presión por mantener erecciones en múltiples encuentros y el deseo de contrarrestar los efectos depresores del alcohol. Además, existe una presión social ligada a "experiencias extremas" y fiestas sexuales donde se busca una función sexual que excede lo normal.

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Estos medicamentos tienen indicaciones médicas claras y debido, entre otros, a sus efectos secundarios deben usarse con asesoría médica. De lo contrario, se exponen a presentar desde efectos leves hasta mortales. "Lo que van a hacer es que se baje demasiado la presión arterial de esta persona y pueda generar riesgos de infarto, ataque cardíaco o incluso algún evento de embolia o un evento de trombosis al cerebro. Con la dosis exagerada se produce un dolor de cabeza marcado, una cefalea por vasodilatación de las arterias cerebrales. Se pueden producir trastornos visuales, entonces puede producir eh visión borrosa, visión de colores y esto afecta eh digamos el escenario y síntomas gastrointestinales severos", agregó el experto.

Ortiz también enfatizó en "el priapismo que pueden producir estos... El consumo de exceso de estos en adolescentes puede llevar a impotencia permanente. El priapismo es la erección prolongada dolorosa que si no se trata a tiempo produce un daño del pene y un daño de las arterias que puede ser permanente para estos adolescentes. Entonces, por una cosa están asumiendo un riesgo que no deberían hacerlo".



Adicionalmente, la mezcla con otras sustancias aumenta la probabilidad y severidad de estos efectos secundarios. Por otro lado, la venta sin fórmula médica de ciertos productos, incluso como suplementos, puede ser riesgosa debido, entre otros, a que no se sabe la dosis exacta de los ingredientes que pueden contener.



El mercado negro agrava la situación. Muchos jóvenes adquieren estos productos en portales de internet o bajo la fachada de "suplementos naturales". Los análisis revelan que estos supuestos productos naturales suelen contener dosis de fármacos que sobrepasan los límites autorizados por entes reguladores como la FDA, aumentando el riesgo de toxicidad. Y no es menor el hecho de que un individuo bajo la influencia de diversas sustancias participe en conductas sexuales de riesgo que lo expongan a otras situaciones como infecciones y enfermedades de transmisión sexual.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL