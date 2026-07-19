El millonario anillo que entregará la FIFA a los campeones del Mundial 2026: así puede adquirirlo

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del torneo, sino que también marcará el nacimiento de una nueva tradición. Por primera vez en la historia de la competición, la FIFA entregará anillos de campeón personalizados al equipo que levante el trofeo, incorporando al fútbol una práctica ampliamente reconocida en el deporte estadounidense.

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El reconocimiento se sumará al tradicional trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y a las medallas de oro que reciben los integrantes de la selección campeona. De acuerdo con la entidad, los anillos debutarán en la final que disputarán España y Argentina en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

Una edición limitada de 2.026 piezas

La FIFA informó que únicamente se fabricarán 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje a la edición del Mundial que se disputa este año. Cada pieza estará numerada de manera individual y contará con un certificado de autenticidad.



De ese total, 30 anillos serán destinados a los integrantes del equipo campeón, mientras que las 1.996 piezas restantes estarán disponibles para los aficionados como producto oficial con licencia.



Según explicó el organismo, esta será la única edición correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una vez se agoten las 2.026 unidades, esa edición quedará cerrada de forma definitiva.

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Así es el diseño del anillo

Cada anillo incluirá en una de sus caras el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra será personalizada para reflejar la identidad de la selección que conquiste el título.

Las piezas serán fabricadas a medida para cada propietario y estarán acompañadas por un certificado de autenticidad que acreditará su número de edición.

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La FIFA también indicó que los primeros anillos provisionales serán entregados inmediatamente después de la final al capitán y al director técnico del equipo campeón como recuerdo del momento. Posteriormente, los 30 anillos oficiales destinados a los vencedores serán elaborados de forma personalizada antes de su entrega definitiva.

De acuerdo con la información oficial, los anillos estan elaborados en oro de 18 quilates e incorporarán 89 diamantes y 36 zafiros.

Además, serán fabricados y ensamblados manualmente por un fabricante con sede en Suiza. Cada ejemplar será producido después de la final y ajustado al tamaño del dedo del comprador o del integrante de la selección campeona.

¿Cómo pueden adquirirlo los aficionados?

La FIFA habilitó dos modalidades para que los seguidores puedan acceder al anillo de campeón. La primera consiste en adquirir directamente el anillo oficial por un valor de 12.000 dólares estadounidenses, es decir más de 38 millones de pesos colombianos, garantizando una unidad independientemente de cuál sea la selección que gane la final.

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La segunda opción permite reservar el anillo correspondiente a una de las selecciones finalistas mediante un depósito de 1.200 dólares, más de 3.800 mil pesos colombianos, monto que posteriormente será descontado del precio final del producto.

Si la selección elegida se proclama campeona, el comprador podrá completar la adquisición pagando el saldo restante dentro del plazo establecido por la organización. En caso de que ese equipo no obtenga el título, el depósito será reembolsado automáticamente.

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La FIFA también precisó que los precios no incluyen impuestos ni aranceles de importación, los cuales deberán ser asumidos por el comprador en el país de destino.

El organismo señaló que la tradición continuará en las próximas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, con la creación de un anillo para cada futuro campeón del torneo. Sin embargo, destacó que la edición correspondiente a 2026 tendrá un carácter especial por tratarse de la primera vez que este reconocimiento se entregará en la historia de la máxima competición del fútbol masculino.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co