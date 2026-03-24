Antioxidante glutatión en alimentos puede ser incentivo para células cancerígenas y tumorales

El glutatión es un antioxidante del que las células cancerosas parecen ser "adictas" como fuente de energía, según un estudio que abre nuevas vías de investigación y la posibilidad de desarrollar un fármaco capaz de limitar la forma en que los tumores utilizan este nutriente.



"Las células cancerosas y las normales potencialmente utilizan diferentes fuentes de alimento, y descubrimos cómo las células cancerosas, específicamente, descomponen este antioxidante y lo utilizan como combustible", explica el investigador Isaac Harris, uno de los responsables del trabajo realizado en ratones y en tejido humano.



¿Qué es el glutatión?

Aunque el glutatión se descubrió hace 100 años, "seguimos descubriendo aspectos completamente nuevos de su biología", añade el científico, quien no obstante dice que "aún queda mucho por comprender, pero tenemos la esperanza de poder aplicar estos descubrimientos a nuevas terapias". Los detalles de este estudio que identifica una fuente de alimento inesperada para los tumores (especialmente la cisteína, uno de los componentes del glutatión) se publican en la revista Nature.

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El cuerpo produce glutatión de forma natural, pero también se comercializa ampliamente como suplemento antioxidante . Aunque este suele ir acompañado de afirmaciones sobre sus beneficios para la salud, esto contrasta con los mensajes más matizados y cautelosos de las instituciones, recuerda un comunicado del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos. "Es importante comprender cómo el cáncer se apropia de ciertas sustancias que podríamos considerar inofensivas", subraya Harris, del Instituto Oncológico Wilmot de la citada universidad, quien recalca que los antioxidantes pueden ser un arma de doble filo en algunas circunstancias. (Le puede interesar: Emiten alerta por riesgo de "retos” de redes con medicamentos: esto dicen Minsalud, Invima e INS).

Para la nueva investigación, el equipo analizó muestras de tumores de mama de personas que habían donado su tejido al biobanco de Wilmot. Al aislar y examinar el líquido del interior de estos tumores, los investigadores encontraron abundantes reservas de glutatión, lo que confirma que los tumores "lo devoran" como fuente de nutrientes. Utilizando modelos preclínicos de cáncer de mama, el equipo descubrió que podía ralentizar el crecimiento tumoral bloqueando la capacidad del cáncer para utilizar el glutatión. Los científicos usaron tecnología avanzada para buscar terapias que pudieran inhibir la capacidad de un tumor para utilizar este antioxidante e identificaron "un candidato prometedor", un fármaco desarrollado hace casi una década.



Ahora están explorando nuevas formas de mejorarlo y de identificar con precisión las proteínas implicadas en el suministro de glutatión a los tumores. El objetivo es desarrollar terapias novedosas que destruyan los tumores sin afectar a las células sanas, aseguran los autores. (Le puede interesar: Alertan de toallitas húmedas por riesgo de infección de bacteria: confirman al menos una muerte).



El descubrimiento podría aplicarse de forma más amplia a otros tipos de cáncer, ya que las investigaciones preliminares muestran que muchos tumores consumen glutatión. Harris hizo hincapié en que, aunque el antioxidante glutatión está relacionado con el cáncer, esto no significa que las personas deban dejar de consumir alimentos integrales ricos en antioxidantes.

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"Es importante llevar una dieta equilibrada con frutas y verduras. Puede controlar el peso, reducir la inflamación y favorecer un sistema inmunitario saludable", relata Harris, pero la gente debe ser cautelosa a la hora de tomar suplementos en general, especialmente glutatión. En este sentido, indica que tomar una pastilla que no está regulada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y que tiene una alta concentración de glutatión "puede presentar riesgos".