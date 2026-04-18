Colombia confirmó su primer caso de mpox (viruela del mono) clado Ib en Antioquia

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron este sábado que se confirmó un caso de mpox clado Ib en el departamento de Antioquia. "Este evento se encuentra en seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de vigilancia, investigación y respuesta", señalaron las autoridades en un comunicado, en el que también se señala que desde 2022 y a la fecha ha reportado un acumulado de 4.825 casos confirmados de mpox en el país, todos correspondientes al clado II.



"La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública. Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria asociada al mismo y se encuentra bajo seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias", se lee en el comunicado.

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Las autoridades sanitarias explicaron que desde la detección del caso se han activado las acciones de seguimiento epidemiológico, investigación de campo, monitoreo de contactos y articulación con las entidades territoriales de salud, con el propósito de fortalecer la vigilancia , verificar oportunamente posibles exposiciones y mantener el control de la situación.

La mpox es una enfermedad viral que causa lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se transmite por contacto físico cercano con una persona infectada, especialmente a través del contacto piel con piel, incluido el contacto durante relaciones sexuales.



El 14 de agosto de 2024, el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró el mpox del clado Ib como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en respuesta al incremento sostenido de casos de esta enfermedad a nivel regional y global. Esta declaratoria se fundamentó en la rápida expansión del clado I, particularmente de la variante Ib, en la República Democrática del Congo y países vecinos, lo que generó una alerta internacional por su potencial impacto en la salud pública.



En Colombia, este corresponde al primer caso confirmado de mpox del clado Ib. De acuerdo con la información disponible a la fecha, no se han identificado casos adicionales ni evidencia de cadenas de transmisión. "Las acciones de vigilancia en salud pública, incluida la investigación epidemiológica de campo, el seguimiento de contactos y el monitoreo de posibles eventos asociados, se encuentran en curso por parte de la entidad territorial, en articulación con el Instituto Nacional de Salud", se anota el comunicado.

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Desde la identificación de los primeros casos de mpox en 2022 en el país, Colombia ha desarrollado experiencia técnica, capacidades diagnósticas y lineamientos específicos para la mitigación del impacto frente a la posible introducción de casos de mpox clado Ib, definidos mediante la Circular Conjunta Externa 0019 de 2024. De igual forma, se mantiene una coordinación permanente con las entidades territoriales de salud y con organismos internacionales, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y basada en la evidencia científica.

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