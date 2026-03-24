Colombia, entre países con más migraña: 9,6% de las personas la padece, según estudio internacional

Colombia se ubica entre los países del continente con mayor prevalencia de migraña, una condición que afecta a millones de personas y que, según expertos, impacta de forma significativa la calidad de vida. Así lo revela el más reciente informe del Observatorio de Migraña de las Américas (AMIGOS), basado en datos de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza.



De acuerdo con el estudio, el 9,6 % de la población colombiana padece migraña, lo que posiciona al país como uno de los que mayor carga de esta enfermedad reporta en la región. “Lo que sabemos es que el 9.6% de la población general en Colombia sufre de migraña. Es decir, ocupamos el tercer lugar en carga de enfermedad”, señaló Joe Muñoz, doctor de la Asociación Colombiana de Neurología, respecto a el informe, que analizó a más de 16.200 personas mayores de 18 años en 19 países del continente.

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Los especialistas advierten que, más allá de la cifra, el impacto radica en la severidad de los síntomas y en las dificultades de acceso al sistema de salud. “Tenemos una enfermedad que afecta más a las personas, probablemente relacionado con la severidad de los síntomas, pero también con el acceso al sistema de salud”, explica el experto.

La migraña es un trastorno neurológico crónico que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque el estudio identifica patrones claros en su comportamiento. Uno de ellos es la mayor prevalencia en mujeres. “Las mujeres, en razón a su caracterización bioquímica, más estrógenos, son las que más se afectan”, se indica, al tiempo que se resalta que el grupo etario más impactado corresponde a personas en edad productiva, especialmente entre los 30 y los 50 años.



“Cualquier persona en cualquier rango de edad puede afectarse por la migraña. Sin embargo, hay un dato súper importante y es que las personas que están en la etapa productiva de la vida es cuando más tienen probabilidad de tener migrañas”, añade el reporte, subrayando el impacto que esto tiene en el ámbito laboral y social.



En términos clínicos, los expertos hacen énfasis en la necesidad de diferenciar la migraña de otros tipos de dolor de cabeza. Según explican, existen tres características clave que permiten identificarla: “Las tres características de mayor importancia son que sea un dolor intenso, es decir, incapacitante; que se acompañe de náuseas; y la sensibilidad a la luz”. De cumplirse estas condiciones, existe “un porcentaje mayor al 80%” de probabilidad de que se trate de migraña.

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Otro de los puntos que llama la atención del estudio es el aumento de casos tanto en hombres como en mujeres, fenómeno que estaría relacionado con cambios en los hábitos de vida.

Factores como la alteración en los ciclos de sueño, el aumento de la obesidad, así como los niveles de ansiedad y depresión, aparecen como elementos determinantes. “Definitivamente los hábitos inadecuados de salud… probablemente todos esos factores se han hecho más importantes”, señala el doctor Joe.

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Frente al tratamiento, los expertos recomiendan prudencia en el uso de medicamentos. Si bien reconocen que los analgésicos pueden ser útiles en casos esporádicos, advierten sobre los riesgos de su consumo frecuente. “El gran problema es cuando esto se vuelve un hábito”, indicó, al explicar que su uso excesivo puede generar efectos adversos como alteraciones en la mucosa gástrica, afectaciones renales e incluso empeorar el dolor a largo plazo, especialmente cuando contienen cafeína.

Finalmente, el llamado es a no subestimar los síntomas y acudir a un profesional de la salud cuando los episodios interfieran con la vida diaria.

El panorama que plantea este estudio no solo posiciona a Colombia entre los países con mayor presencia de migraña, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos adecuados para enfrentar una enfermedad que, aunque común, puede ser altamente incapacitante.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co