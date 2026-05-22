Invima emite alerta urgente por comercialización fraudulenta de estos parches para bajar de peso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha emitido una alerta sanitaria urgente tras detectar la venta ilegal de los parches denominados GLP-1 PATCHES (LUMESSA). Este producto, que se promociona intensamente en internet como una solución para el control de peso, no cuenta con registro sanitario en el país, lo que convierte su distribución en una actividad ilícita y un peligro potencial para los consumidores.



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Según el reporte oficial, estos parches se ofertan en diversas plataformas digitales y redes sociales atribuyéndoles propiedades milagrosas para la reducción de medidas. No obstante, al carecer de la autorización de la autoridad sanitaria, el producto no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad y eficacia, incumpliendo flagrantemente la normativa vigente, específicamente el Decreto 677 de 1995.



"No existe evidencia sobre su calidad": Invima

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La autoridad advierte que, al tratarse de un producto fraudulento, se desconoce por completo su composición, origen y condiciones de fabricación. "No existe evidencia sobre su calidad, seguridad o eficacia, lo que puede poner en riesgo la salud de las personas", enfatizó William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia del instituto, quien además hizo un llamado a desconfiar de productos que prometen resultados rápidos sin respaldo científico.

Un punto crítico de esta alerta es la referencia a los principios activos que estos parches pretenden emular. El Invima recordó que ya existe el Informe de Seguridad No. 143-2025, donde se establece que los medicamentos que contienen análogos del GLP-1 deben ser utilizados estrictamente bajo supervisión médica y adquiridos solo en canales autorizados. El uso de estas sustancias sin control profesional puede derivar en eventos adversos graves.



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Recomendaciones del Invima

Ante la presencia de estos parches en el mercado digital y cadenas de mensajería, el Invima ha dictado las siguientes directrices:



Abstenerse de adquirir el producto GLP-1 PATCHES (LUMESSA).

Suspender su uso de inmediato si ya se está consumiendo y reportar cualquier síntoma o evento adverso asociado.

Informar a las autoridades sobre sitios web, perfiles de redes sociales o establecimientos físicos donde se esté comercializando este producto ilegal.

Finalmente, el Invima insta ó los ciudadanos y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a verificar siempre el registro sanitario a través de los canales oficiales antes de comprar o utilizar cualquier medicamento o suplemento, como medida fundamental para proteger la salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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