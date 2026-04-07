¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que prefieren los colombianos? Esto dice ginecóloga

En Colombia, el acceso a métodos anticonceptivos ha avanzado de manera significativa en los últimos años, permitiendo que cada vez más personas puedan ejercer su derecho a planificar de forma informada. De acuerdo con especialistas en salud sexual y reproductiva, hoy existe un mayor conocimiento sobre las alternativas disponibles y una cobertura que facilita su uso dentro del sistema de salud.



Según los datos presentados por la doctora Fernanda en Noticias Caracol, más del 70% de las mujeres en Colombia utiliza algún método anticonceptivo, una cifra que refleja tanto el acceso como la creciente conciencia sobre la importancia de la planificación en el país. Este aumento también está relacionado con la aparición de nuevas opciones que se ajustan a diferentes estilos de vida y necesidades.



Métodos de larga duración, los más elegidos

Uno de los cambios más notables es la preferencia por los métodos anticonceptivos de larga acción, especialmente entre personas de 18 a 35 años. “Hoy en día los métodos de elección son los anticonceptivos de larga acción”, afirmó Tatiana Gómez, asesora científica de Profamilia, en entrevista con Noticias Caracol.

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Dentro de esta categoría se encuentran los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos (DIU), que pueden ser hormonales o de cobre. Estos métodos se caracterizan por su practicidad, ya que no requieren una acción constante por parte del usuario.

Otra de sus ventajas es la duración, que puede extenderse hasta ocho años, lo que evita olvidos y ofrece tranquilidad a quienes no desean un embarazo en el corto plazo. Además, permiten conservar la fertilidad, ya que una vez se retiran, el cuerpo puede volver a su funcionamiento habitual.



"Va de la mano con el tema de la maternidad, en este momento no es que se esté dejando en un segundo plano, sino que hay algo que se está poniendo adelante y esto permite un método a largo plazo conservar adecuadamente tu fertilidad con la tranquilidad que en el momento que te lo quites va a retornar", explicó la experta.



El condón, un método clave que "no pasa de moda"

A pesar del auge de los métodos de larga duración, los expertos insisten en que el condón sigue siendo fundamental dentro de la planificación. “El condón nunca pasa de moda y ojalá nunca pase… el condón debe ser el método que ojalá sea transversal incluso de todos los métodos”, enfatizó la asesora científica de Profamilia.



Su importancia radica en que no solo previene embarazos, sino que también protege contra enfermedades de transmisión sexual. “Es el único método que nos va a proteger aparte para enfermedades de transmisión sexual. Ninguno otro lo va a hacer”, recalcan los especialistas.

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Por esta razón, recomiendan su uso incluso en combinación con otros métodos anticonceptivos, como una estrategia de protección integral que reduce riesgos y fortalece el cuidado de la salud sexual



Pastillas y otros métodos

En Colombia, métodos como las pastillas anticonceptivas siguen siendo ampliamente utilizados y tienen la ventaja de ser fáciles de conseguir. “Hoy en día pastillas y métodos anticonceptivos se consiguen casi en todas las farmacias”, explicó la ginecóloga Tatiana Gómez.

Sin embargo, también advierte que este acceso debe ir acompañado de orientación médica. “Hay que reforzarlo con un adecuado acompañamiento que le explique a las personas que los anticonceptivos tienen fecha de vencimiento y que si están vencidos no van a tener efectividad anticonceptiva”.

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Además, no todos los métodos son adecuados para todas las personas. Factores como enfermedades preexistentes deben ser considerados. “Algunos anticonceptivos no son tan favorables de acuerdo a antecedentes, si tengo hipertensión, diabetes o endometriosis”, agregó.



La importancia de consultar con su médico

Los expertos coinciden en que elegir un método anticonceptivo no es una decisión aleatoria, sino un proceso que debe incluir seguimiento. En el caso de los métodos de larga duración, esto es clave para garantizar su efectividad.

“Tenemos que saber si anualmente el dispositivo está adecuadamente localizado dentro del útero, porque si se mueve puede que la eficacia anticonceptiva se pierda”, afirmó la especialista. Lo mismo ocurre con los implantes subdérmicos, cuya correcta ubicación es fundamental para su funcionamiento.

Otro dato relevante es el aumento en el uso de métodos definitivos. Solo Profamilia realizó el año pasado 36.000 ligaduras de trompas y más de 16.000 vasectomías.

Este último dato refleja un cambio importante en la dinámica de la planificación. “Cada vez más hombres acceden a estos procedimientos, así que la responsabilidad de planificar empieza a dejar de ser solo un tema de mujeres”, concluyó la doctora Fernanda.

