Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / ¿Ducharse con agua fría o con agua caliente después de entrenar? Esto dice una investigación

¿Ducharse con agua fría o con agua caliente después de entrenar? Esto dice una investigación

Expertos en salud y deporte analizan cuál es la mejor opción para optimizar la recuperación muscular y el rendimiento tras el ejercicio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:30 p. m.
Comparta en:
Ducharse
Después de la ducha, es crucial hidratarse la piel.
FOTO: tomada de dpa/picture alliance via Getty