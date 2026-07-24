Alerta por síndrome de cuello de texto: este es el grave riesgo para la columna cervical

Estar con la cabeza inclinada de forma prolongada al revisar dispositivos móviles se ha convertido en una costumbre cotidiana que está pasando una costosa factura a la salud. Esta condición, denominada como síndrome de cuello de texto, afecta a un alto porcentaje de la población y causa desde tensiones musculares hasta procesos degenerativos en las vértebras. Especialistas hacen un urgente llamado a tomar conciencia sobre la postura diaria antes de que sea demasiado tarde.



Un hábito cotidiano con graves consecuencias físicas

En el desarrollo de las actividades diarias, es cada vez más frecuente ver a personas totalmente sumidas en las pantallas de sus teléfonos celulares, tabletas o computadores portátiles. Sin embargo, pocos usuarios son conscientes del enorme esfuerzo al que someten a su anatomía al inclinar de forma continua el cuello hacia abajo.

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Según la doctora Fernanda, la permanencia prolongada en esta posición no solo incrementa de forma drástica el peso que deben soportar las vértebras, sino que desencadena una serie de alteraciones de consideración. Entre los síntomas primarios se encuentran el dolor localizado y la tensión muscular, que pueden ir acompañados de manifestaciones neurológicas como el hormigueo en los brazos. Con el paso del tiempo, esta conducta física continuada llega a alterar por completo la curvatura normal de la columna cervical, trayendo consigo complejas complicaciones estructurales.

La problemática no es menor ni aislada. Las estadísticas presentadas evidencian que estas molestias corporales afectan al menos a la mitad de los usuarios de telefonía móvil y alcanzan a impactar hasta al 80% de los adolescentes, un grupo altamente expuesto al uso intensivo de tecnologías. En la calle, la ciudadanía constata estos efectos: algunos usuarios reportan dolores constantes en el cuello y en las manos por cargar siempre el aparato, mientras que otros experimentan dolor de cabeza, molestias en la vista o un abrumador dolor en la zona cervical al llegar la noche.



La física de la columna: de 5 a más de 20 kilos de presión

La explicación anatómica sobre cómo el síndrome de cuello de texto desgasta el cuerpo humano es contundente. El médico especialista Juan Carlos Díez, neurocirujano consultado sobre el tema, detalló que la columna es una estructura diseñada para someterse a carga y soporte de peso durante todo el tiempo en el que una persona permanece en posición erguida.



El especialista explicó que, dependiendo de cómo se utilice la columna y de la forma en que se realicen los movimientos, esas cargas hacen que la estructura se desgaste más o menos rápidamente. Cuando no se mantiene una posición adecuada, el proceso de desgaste acelerado se desencadena sin tregua.



Peso natural de la cabeza: En un adulto promedio, la cabeza tiene un peso aproximado de 5 kilogramos.

En un adulto promedio, la cabeza tiene un peso aproximado de 5 kilogramos. Efecto de la inclinación: Conforme la cabeza se inclina hacia adelante para enfocar la pantalla, la columna cervical llega a percibir una sobrecarga que puede superar los 20 kilogramos de peso.

A través de estudios de resonancia magnética, se logra evidenciar la diferencia entre una columna sana y una con daño progresivo. En un cuello en estado normal, se observa una ligera inclinación hacia atrás que permite mantener alineadas las estructuras para distribuir el peso equitativamente. Por el contrario, cuando existe una mala postura reiterada, toda la biomecánica cambia: las vértebras pueden desplazarse unas con respecto a otras —condición conocida como listesis—, los discos sufren modificaciones en su composición presentando protrusiones discales hacia atrás, y las estructuras musculares y ligamentarias posteriores sufren un incremento de carga severo.



Todo este proceso paulatino termina por comprimir el canal nervioso por donde transcurre la médula espinal. Si no se interviene a tiempo, estas deformaciones y compresiones nerviosas extremas podrían requerir intervención quirúrgica para poder corregirse.



Síntomas de alarma para identificar a tiempo el daño

Es crucial reconocer las señales que envía el organismo antes de que el proceso degenerativo alcance un punto de no retorno. Los principales signos de alerta a los que se debe prestar atención incluyen:



Dolor crónico , especialmente en la región posterior del cuello.

, especialmente en la región posterior del cuello. Sensación de adormecimiento en hombros y brazos al cambiar de posición.

y brazos al cambiar de posición. Manos dormidas o adormecidas durante lapsos de tiempo.

Dolor irradiado hacia las extremidades superiores.

hacia las extremidades superiores. Limitación evidente en la fuerza muscular.

Atrofia muscular o disminución de la masa en las manos.

Prevención y recomendaciones posturales

La vía principal para evitar los estragos del síndrome de cuello de texto radica en la adopción de medidas preventivas y en la corrección consciente de los hábitos físicos al interactuar con cualquier tipo de pantalla, texto o libro.

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La regla de oro para la protección de la columna cervical consiste en mantener la cabeza erguida en su sitio original y, posteriormente, elevar el dispositivo móvil o la pantalla a la altura de los ojos. La meta fundamental es poder realizar la lectura o interacción sin movilizar ni desplazar la cabeza hacia abajo.

Asimismo, el doctor Juan Carlos Díez enfatizó que permanecer sentado por un lapso superior a 3 horas continuas no es saludable para la columna vertebral. Para garantizar la salud del sistema musculoesquelético, el neurocirujano enfatizó la necesidad de realizar actividad física regular y mantener un adecuado control del peso corporal.

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Finalmente, se advirtió que el tiempo ilimitado ante las pantallas no solo compromete la zona cervical; también desencadena fatiga visual, molestias articulares en las manos y, según sugieren diversos estudios, podría estar afectando la motricidad fina y reduciendo la fuerza muscular general de los usuarios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.