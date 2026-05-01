Segundo caso de viruela del mono clado Ib en Colombia: paciente llegó desde España

El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de viruela del mono en Colombia en su variante clado Ib, una de las más contagiosas.

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El caso fue identificado en Bogotá en un hombre que llegó proveniente de España a la capital del país y reportado por la Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Salud, quien se encargó, por medio de diagnóstico en sus laboratorios. de confirmar la presencia del virus.



Paciente bajo vigilancia médica y epidemiológica

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el ciudadano se encuentra estable de salud, aislado en su casa y bajo vigilancia médica y epidemiológica.

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, informó que “se encuentra en buen estado general, en aislamiento y con un antecedente de viaje al exterior, al país de España”.



“Es importante ratificar que Colombia no tiene transmisión comunitaria de este virus, que continuamos con las acciones competentes, las cuales incluyen la vigilancia epidemiológica por laboratorio, también la identificación de las cadenas de transmisión, la búsqueda de casos y también el aislamiento. El Instituto Nacional de Salud mantendrá información permanente sobre este evento de interés e importancia en salud pública a nivel internacional”, añadió.



Con este segundo caso, las autoridades de salud activaron un cerco epidemiológico, es decir, hacen vigilancia de las personas que posiblemente tuvieron contacto con este paciente.

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Desde la Secretaría de Salud se informó que el paciente había viajado con su pareja y pidió a los ciudadanos “a que se proteja y entienda que es una realidad que está sucediendo en África, en Europa y que podría llegar a Colombia”. (Lea también: Viruela del mono en Colombia: recomendaciones y qué hacer en caso de contagio)

El primer caso de viruela del mono fue reportado el 18 de abril por parte del Ministerio de Salud, en un hombre en el departamento de Antioquia, quien se encuentra también estable y bajo vigilancia epidemiológica.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, “en lo corrido del año 2026 en el país se registra un acumulado de 4.830 casos confirmados de mpox clado II y dos casos de clado Ib”. (Lea también: Vacuna para la viruela del mono mpox ya es considerada como segura y eficaz, según la OMS)

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