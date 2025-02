"Un acto de amor": la iniciativa que busca combatir la prevención del papiloma humano

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes del mundo, afectando a un alto porcentaje de la población mundial. De hecho, se estima que ocho de cada diez personas sexualmente activas contraerán el virus en algún momento de sus vidas.

Aunque muchas veces la infección puede ser asintomática y desaparecer por sí sola, en algunos casos el virus del papiloma humano puede derivar en condiciones graves como diversos tipos de cáncer, en este caso de cuello uterino es el más asociado a este virus, pero no es el único.

(Lea también: ¿Sabía que el cáncer de cuello uterino se puede prevenir y tratar si se detecta a tiempo?)

El VPH también está vinculado al cáncer de pene, orofaringe, vulva, vagina y ano. Además, puede ser responsable de las dolorosas y visibles verrugas genitales, que afectan la calidad de vida de quienes las padecen. Por estas razones, es crucial tomar medidas de prevención ante una enfermedad que, de no ser tratada, puede tener consecuencias fatales.

La vacuna contra el virus del papiloma humano es crucial para prevenir varias enfermedades Foto: Freepik

Publicidad

Vacunación: la clave para prevenir enfermedades causadas por el virus del papiloma humano

Una de las estrategias más efectivas para prevenir el VPH y sus complicaciones es la vacunación. En Colombia, se ofrece una vacuna de una sola dosis que es completamente gratuita para los niños y niñas de entre 9 y 17 años.

Juan Carlos Vargas, Asesor Científico de Profamilia, recalca la importancia de esta vacuna, destacando que “el virus del papiloma humano está asociado a ciertos tipos de cánceres. El más importante es el cáncer de cuello uterino, pero también está vinculado con cáncer de pene, orofaringe, anal, vulva y vagina. Claramente, debemos erradicar el VPH para evitar estos riesgos.”

Publicidad

Además, Vargas explica que los adultos también pueden vacunarse hasta los 45 años, lo que amplía las posibilidades de prevención en la población general. La vacuna es una de las herramientas más poderosas para proteger a las generaciones futuras de enfermedades devastadoras, y su disponibilidad gratuita en Colombia es una oportunidad para frenar la propagación del virus.

Es importante señalar que, si bien el virus del papiloma humano afecta principalmente a las mujeres, los hombres también deben estar informados y tomar medidas para evitar la propagación del virus.

Alianza entre MSD y Profamilia: un acto de amor hacia la prevención. - FB: Profamilia

Alianza entre MSD y Profamilia: un acto de amor hacia la prevención

El cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte entre las mujeres colombianas, con aproximadamente 3.100 muertes al año debido a esta enfermedad. Con el fin de combatir esta alarmante cifra, MSD, una farmacéutica global, se ha aliado con Profamilia para promover la prevención, detección temprana y autocuidado relacionado con el VPH.

Johana Ballesteros, gerente general de MSD Colombia, afirma que la alianza con Profamilia tiene como objetivo principal guiar a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su salud. “Nosotros hemos identificado muchos pasos para seguir con el paciente, de tal forma que lo podamos guiar hacia decisiones informadas. Tendremos campañas alineadas con Profamilia, de manera disruptiva, como un acto de amor hacia la salud propia”, afirma.

Publicidad

La idea detrás de estas campañas es inspirar a las personas a protegerse no solo por su propio bienestar, sino también por el de sus seres queridos. La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, también resalta la importancia de eliminar los temores y prejuicios relacionados con la prevención del virus del papiloma humano.

“Queremos conectar con las personas, hablarles de manera clara y quitar los miedos para que comprendan que, en sus manos, está el poder de prevenir una enfermedad tan grave como el cáncer de cuello uterino”, señala Royo. El mensaje central de estas iniciativas es que el autocuidado es, ante todo, un acto de amor.

Publicidad

Cuidarse no solo beneficia a la persona, sino que también es una forma de proteger a las personas cercanas. Tal como lo expresa la gerente de MSD: “Esto lo hacemos por esas madres, esas mujeres, esas tías, esas primas, esas hermanas, para que no me mueran”.

La Secretaría Distrital de Salud ha establecido puntos de vacunación para el VPH en diversas localidades de Bogotá. - Pexels

La prevención va más allá de la vacunación

Si bien la vacuna es una herramienta poderosa, también es fundamental adoptar otras medidas de prevención para combatir el VPH. La práctica de relaciones sexuales seguras, como el uso adecuado del condón, sigue siendo una de las formas más efectivas de reducir el riesgo de transmisión del virus.

Darly Peña, directora de Jóvenes de Profamilia, subraya la importancia de la conciencia sobre la prevención. “Estamos invitando a las personas a que se tamicen y a que se concienticen sobre la importancia de protegerse contra el VPH”, comenta. Además de la vacunación, las pruebas de diagnóstico son cruciales para detectar de manera temprana cualquier anomalía que pueda indicar una infección persistente por el virus del papiloma humano.

Es esencial que tanto los jóvenes como los adultos se eduquen sobre las formas de protección disponibles y tomen decisiones informadas sobre su salud. De esta manera, la población colombiana podrá avanzar hacia la erradicación del VPH y sus consecuencias.



Un acto de amor propio para un futuro saludable

El virus del papiloma humano es una amenaza silenciosa que puede tener consecuencias devastadoras, pero con la vacunación, prácticas de prevención y una conciencia colectiva sobre la importancia del autocuidado, es posible reducir su impacto.

Publicidad

Iniciativas como las que lideran Profamilia y MSD son vitales para promover la prevención y la detección temprana, permitiendo que más personas vivan libres del riesgo de enfermedades asociadas al VPH.

(Lea también: Virus del papiloma humano: ¿por qué es importante vacunar a la población masculina?)

Publicidad

Puntos de vacunación disponibles en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud ha establecido puntos de vacunación en diversas localidades de Bogotá, operando desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Estos están distribuidos estratégicamente para cubrir tanto áreas urbanas como rurales, garantizando que todos los ciudadanos puedan acceder a las vacunas sin necesidad de desplazarse grandes distancias. Además, no es necesario agendar una cita previa.

Entre los puntos de vacunación más destacados se encuentran los siguientes:



Centro de Salud de Suba: ubicado en la Calle 145 #103B-90, este centro ofrece vacunación contra el VPH, sarampión, poliomielitis, entre otras. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

ubicado en la Calle 145 #103B-90, este centro ofrece vacunación contra el VPH, sarampión, poliomielitis, entre otras. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hospital de Kennedy: situado en la Avenida Primero de Mayo #40-70, este hospital cuenta con un amplio stock de vacunas y personal capacitado para atender a la población. Horario: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

situado en la Avenida Primero de Mayo #40-70, este hospital cuenta con un amplio stock de vacunas y personal capacitado para atender a la población. Horario: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Unidad de Servicios de Salud de Usaquén: localizado en la Carrera 7 #120-20, este punto de vacunación es ideal para los residentes del norte de la ciudad. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Estos son solo algunos de los muchos puntos habilitados en la ciudad. La SDS actualiza constantemente la lista de centros de vacunación, por lo que se recomienda a los ciudadanos consultar el sitio web oficial de la Secretaría de Salud para obtener información actualizada.