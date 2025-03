Así es cruzar el muro entre México y Estados Unidos: “Se puede convertir en una pesadilla”

El muro que separa México de Estados Unidos es una barrera no solo física, sino también simbólica que representa tanto un obstáculo como una oportunidad para miles de colombianos que buscan una vida mejor. En marzo de 2024, Manuel Teodoro, director de Séptimo Día , documentó uno de los mayores éxodos de colombianos hacia Estados Unidos, revelando las duras realidades y los riesgos que enfrentan durante su travesía en busca de cumplir el sueño americano.

El éxodo de colombianos hacia Estados Unidos se intensificó durante la presidencia de Joe Biden de 2021 a 2024, antes de la nueva era de Donald Trump. Los connacionales llegaron a México como turistas, a destinos como Cancún, y luego se desplazaron a ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, con la esperanza de cruzar el muro y encontrar una nueva vida en Estados Unidos.

Para llegar al muro, los migrantes deben recurrir a los llamados coyotes, quienes cobran altas sumas de dinero y, en muchos casos, abusan de su poder. "Les roban sus pertenencias, a las mujeres las abusan, a las familias les quitan su dinero", señaló Carlos Gutiérrez, un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

(Lea también: Duros testimonios de colombianos en EE. UU. asustados por deportaciones masivas de Trump)

Publicidad

Los riesgos de cruzar el muro

El cruce del muro es una experiencia peligrosa y agotadora. Claudio Herrera, otro agente del patrullaje fronterizo, advirtió: "Hay muchos riesgos, cuando buscas un sueño americano y este se puede convertir en una pesadilla rápidamente".

Los migrantes enfrentan condiciones extremas, como lo relató Iván Peñaranda, quien llegó desde Cúcuta: "Es bastante tedioso ahí donde está el muro, llegamos ahí, la patrulla fronteriza de tanto inmigrante no nos pudo recoger de inmediato, estuvimos ahí casi un día completo a la intemperie, sol, haciendo fogatas porque la temperatura es muy baja".

Publicidad

Manuel Teodoro encontró a una pareja de Medellín recién llegada a la frontera entre Tijuana y Estados Unidos. Le relataron entre lágrimas que dejaron en Colombia a toda su familia, incluida a su hija.

Allí también habló con Yorlady Mejía, de Tuluá, Valle del Cauca, quien contó lo difícil que fue el viaje: "Muy duro, muy duro, estoy golpeada, me tiré y quedé golpeada". Estas historias reflejan la desesperación de los migrantes por alcanzar el sueño americano.

(Lea también: Relato de una pesadilla: habla colombiano deportado por gobierno Trump)

La realidad en Estados Unidos

Al llegar a Estados Unidos, muchos colombianos se entregan a las autoridades con la esperanza de obtener asilo. Durante la administración de Joe Biden, programas como CBP One ofrecían una oportunidad para regularizar su estatus migratorio si podían demostrar persecución en su país de origen. Sin embargo, la mayoría de los migrantes enfrentan una dura realidad, ya que la pobreza no es una justificación suficiente para obtener asilo político, pero muchos no lo saben.

Publicidad

A los migrantes que lograron ingresar a Estados Unidos se les asignó una cita con un juez para exponer su caso. Los jueces saben que la mayoría llegaron por razones económicas, buscando estabilidad, pero muchos encuentran obstáculos legales y administrativos.

Migrantes cruzan el muro que separa a México de Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor Foto: Séptimo Día

"Lógicamente que la pobreza del país de donde viene no es una justificación significativa para que pueda solicitar asilo político, muchas de esas personas lo desconocen", explicó un agente fronterizo.

Publicidad

(Lea también: “Un sueño del infierno”: colombiano deportado por gobierno Trump habla en Los Informantes)

El cruce del muro entre México y Estados Unidos es una odisea llena de peligros y desafíos para los colombianos que buscan una vida mejor. A pesar de los riesgos, la esperanza de un futuro más prometedor en Estados Unidos impulsa a miles a enfrentar esta peligrosa travesía.