SÉPTIMO DÍA  / Se hizo pasar por sordomudo para ganarse la confianza de sus víctimas y mató a 10 adultos mayores

Se hizo pasar por sordomudo para ganarse la confianza de sus víctimas y mató a 10 adultos mayores

Juan Carlos Villa confesó el asesinato de varios adultos mayores, a quienes engañaba haciéndose pasar por sordomudo. Sus víctimas fueron brutalmente atacadas en una ola de terror que se prolongó por años.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:40 p. m.
Asesino serial en Risaralda
Juan Carlos Villa confesó 10 homicidios de adultos mayores en Risaralda.
Séptimo Día