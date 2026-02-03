Primera declaración del presidente Petro tras reunión con Trump en la Casa Blanca

Tras un encuentro de casi dos horas entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, el mandatario suramericano hizo su primer comentario a través de su cuenta en X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este sería el primer y último encuentro de los jefes de Estado, ya que el colombiano entrega el poder el próximo 7 de agosto.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt también dio un breve comentario sobre esta reunión histórica, tras un año de tensas relaciones entre las dos naciones.



Leavitt aseguró que el presidente de Estados Unidos entró "con muy buena disposición" a la reunión con su homólogo. Sin embargo, no pudo aportar muchos datos sobre el encuentro. (Lea también: ¿Quiénes acompañaron a Petro y Trump en la reunión de la Casa Blanca?)



La portavoz destacó que "el presidente Trump prefiere la diplomacia, y eso es lo que estamos viendo hoy aquí en la Casa Blanca".

Publicidad

La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele, y el argentino, Javier Milei.

En el centro de la reunión estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.



¿Qué dijo Petro sobre el encuentro con Trump?

Poco antes de dirigirse a la Casa Blanca, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta diciendo que estaba “dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”.

Publicidad

Al finalizar el encuentro, posteó una imagen del recorrido que hizo junto a Trump por el pasillo donde hay cuadros de todos los presidentes de Estados Unidos. Junto a la foto escribió: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”.

Minutos después publicó una imagen del regalo que recibió por parte de Trump: una fotografía de ambos estrechándose las manos y en las que el estadounidense escribió: "Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia", mensaje firmado por el magnate. (Lea también: El vestido que Petro le regaló a Melania y las anchetas que llevó para Donald Trump y Marco Rubio)

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Por la duración del encuentro y las fotografías que se han conocido de la conversación entre los dos presidentes, se presume que hubo buenos términos entre ambos. Sin embargo, ninguno ha ofrecido mayores detalles de lo que se habló.

El presidente Petro fue recibido en medio de aplausos al llegar a la embajada de Colombia y en la tarde del martes ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre el encuentro.

Publicidad

Adeptos a las redes sociales y a las largas diatribas, ambos líderes han hecho esfuerzos para rebajar la tensión desde su inesperada llamada telefónica del 7 de enero, en la que acordaron esta cita. Pero los dos son impredecibles ante la prensa, y la Casa Blanca mantuvo la reunión en perfil bajo, con apenas fotografías en las cuentas oficiales. (Lea también: Las primeras imágenes de la reunión de Petro y Trump en la Casa Blanca)

Del lado colombiano, Petro estuvo acompañado de su canciller, Rosa Villavicencio; su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Trump estuvo acompañado del vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el congresista colombo-estadounidense Bernie Moreno.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP