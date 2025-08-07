Elon Musk vuelve a estar en el centro del debate tecnológico con el lanzamiento de Grok Imagine, una herramienta impulsada por inteligencia artificial capaz de transformar texto en imágenes y convertir imágenes estáticas en videos de hasta 15 segundos. El sistema ofrece cuatro estilos de creación, normal, divertido, personalizado y “picante”, y es precisamente este último el que ha encendido las alarmas en redes sociales y en la industria.

A diferencia de generadores como Veo (Google) o Sora (OpenAI), que bloquean la creación de material sexualmente explícito, Grok Imagine opera con menos restricciones. Esto permite a los usuarios producir imágenes con alto nivel de detalle, desde ilustraciones y anime hasta retratos fotorrealistas que incluyen desnudez o semidesnudez, lo que ha suscitado críticas por el potencial de abuso y explotación.

El diario TechCrunch señala que, si bien la plataforma establece limitaciones para generar imágenes de celebridades, estas no siempre son efectivas. De hecho, una investigación de The Verge reveló que la IA fue capaz de producir, sin solicitud directa, imágenes sexualizadas de la cantante Taylor Swift. Según la periodista Jess Weatherbed, la herramienta creó primero una foto de la artista con ropa ajustada y luego un video donde aparecía quitándose la blusa y bailando parcialmente desnuda frente a una multitud.

El incidente recuerda a la polémica de principios de 2024, cuando deepfakes sexualizados de Swift se difundieron masivamente en X, generando un debate global sobre la responsabilidad de las plataformas y los desarrolladores de IA en la prevención de este tipo de contenido. Ahora, con Grok Imagine, la discusión se reaviva: ¿hasta dónde debe llegar la libertad creativa de estas herramientas frente a la necesidad de proteger la integridad y privacidad de las personas?

Musk, que ha defendido en el pasado un enfoque más abierto y menos regulado para la IA, aún no ha emitido declaraciones sobre estas denuncias específicas, pero la presión para que se establezcan límites más claros no deja de crecer.

