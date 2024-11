Meta AI de WhatsApp recreó imagen del Leviatán, monstruo que menciona la Biblia

El Leviatán es una criatura mítica mencionada en varios pasajes de la Biblia , descrita como un monstruo marino de gran poder y ferocidad. Su existencia ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia, quienes han intentado interpretar su significado y su posible realidad. Le contamos lo que la Biblia dice sobre el Leviatán, los pasajes específicos donde se menciona y las opiniones de algunos teólogos sobre su existencia actual.

El Leviatán aparece en varios libros de la Biblia, siendo descrito con gran detalle en el libro de Job. En Job 41, se presenta una descripción extensa de esta criatura, destacando su fuerza y su naturaleza indomable. El pasaje dice: "¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? [...] Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. [...] Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo" (Job 41:1, 19, 24). Esta descripción sugiere que el Leviatán es una criatura formidable, imposible de dominar por el ser humano.

Otro pasaje significativo se encuentra en el libro de Isaías, donde se menciona al Leviatán en el contexto del juicio divino: "En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar" (Isaías 27:1). Aquí, el Leviatán es representado como una serpiente o dragón, simbolizando el caos y el mal que Dios destruirá en el día del juicio.

Leviatán habría sido destruido por Dios, pero se especula que existe otro ejemplar en el océano - Meta AI de WhatsApp

El Leviatán también es mencionado en los Salmos. En el Salmo 74:14, se dice: "Tú magullaste las cabezas del Leviatán; lo diste por comida a los moradores del desierto". Este versículo sugiere que Dios tiene poder sobre el Leviatán y puede derrotarlo. Asimismo, en el Salmo 104:26, se menciona al Leviatán como una criatura creada por Dios para su entretenimiento: "Allí andan las naves; allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él".

Meta AI de WhatsApp recreó imagen de Leviatán

La inteligencia artificial de Meta, teniendo en cuenta las descripciones que da la Biblia, recreó algunas imágenes de la apariencia de este monstruo. Creyentes han señalado en redes sociales que en el pasado existieron dos leviatanes (un macho y una hembra), pero que Dios destruyó una de estas criaturas para evitar su reproducción. Sin embargo, esta afirmación carece de evidencia científica.

Leviatán, criatura temible que menciona la Biblia en varias oportunidades - Meta AI de WhatsApp

Además, en videos de TikTok se ha divulgado que el Leviatán habita en aguas del océano Atlántico sur, muy cerca de la costa de Argentina y la Antártida. No obstante, tampoco hay pruebas de lo anterior, por lo que solo es especulación.



Otros monstruos que menciona la Biblia

Además del Leviatán, la Biblia menciona varias otras criaturas monstruosas que han capturado la imaginación de los lectores a lo largo de los siglos. Uno de los más conocidos es el Behemot, descrito en el libro de Job como una bestia terrestre de gran tamaño y fuerza: "He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre" (Job 40:15-16).

Esta criatura es vista como un símbolo de la creación poderosa de Dios.

Otro monstruo bíblico es el dragón, que aparece en el libro de Apocalipsis y representa a Satanás: "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él" (Apocalipsis 12:9). Este dragón es una figura de gran poder destructivo y maldad.

Además, el Apocalipsis también describe a la Bestia, una criatura con siete cabezas y diez cuernos que surge del mar y recibe su poder del dragón: "Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo" (Apocalipsis 13:1). Esta bestia es vista como una representación del Anticristo y los poderes malignos que se oponen a Dios.

Las langostas de Abadón, mencionadas también en Apocalipsis, son criaturas aterradoras que emergen del abismo para atormentar a la humanidad: "Y de los humos salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra" (Apocalipsis 9:3). Estas langostas tienen colas de escorpión y rostros humanos, y su misión es causar sufrimiento a aquellos que no tienen el sello de Dios. Estas criaturas, junto con el Leviatán, forman parte de la rica y compleja simbología de la Biblia, representando fuerzas del caos, el mal y la destrucción que Dios eventualmente vencerá.