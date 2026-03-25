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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Capturan a Yailin, la más viral, por posesión de armas: la cantante iba en un Lamborghini

Capturan a Yailin, la más viral, por posesión de armas: la cantante iba en un Lamborghini

Agentes de la Policía interceptaron el vehículo en el que la cantante viajaba acompañada de otras dos personas cuyos nombres no han sido divulgados. Esto se sabe.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Capturan a Yailin, la más viral, por posesión de armas: iba en un Lamborghini
Capturan a Yailin, la más viral, por posesión de armas: iba en un Lamborghini -
Instagram: @yailinlamasviral y @policiard

La artista urbana dominicana Yailin, la Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue arrestada en Santo Domingo Este, República Dominicana, luego de que agentes de la Policía Nacional encontraran dos armas de fuego dentro del vehículo en el que se desplazaba durante un operativo realizado el martes 24 de marzo de 2026.

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Yailin, la más viral fue detenida por posesión de armas

El procedimiento ocurrió cerca del mediodía en la calle Aris Azar, en el sector Los Mina, cuando los agentes interceptaron el automóvil marca Lamborghini en el que la cantante viajaba acompañada de otras dos personas cuyos nombres no han sido divulgados. Según el informe oficial, en el interior del vehículo fueron halladas una pistola Glock 19 de quinta generación, equipada con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, además de una pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

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Las autoridades notificaron que las armas carecían de la documentación correspondiente. Por esta razón, Yailin fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se inicie el proceso legal que determinará la procedencia del armamento y las posibles responsabilidades penales asociadas. El caso permanece en fase de investigación mientras se evalúa si las armas estaban vinculadas a otras actividades o si existió algún tipo de violación ampliada a la Ley de Armas de República Dominicana.

La detención generó reacciones inmediatas en redes sociales, ya que la artista mantiene una fuerte presencia mediática y un historial de episodios públicos que han captado la atención del público y la prensa. Su trayectoria también ha sido objeto de interés debido a sus relaciones sentimentales previas con figuras del género urbano como Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, aunque estos vínculos no guardan relación con el caso actual. "Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales. La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana", informó la Policía Nacional de República Dominicana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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