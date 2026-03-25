Triple asesinato en Bosa se trataría de un feminicidio: revelan nombres de las víctimas

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa investigando el triple asesinato de tres mujeres en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Las autoridades informaron sobre el crimen en horas de la mañana del pasado martes 24 de marzo. El presunto responsable fue hallado dentro de la misma vivienda donde se encontraban los cuerpos sin vida.



De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, los cuerpos sin vida de las tres víctimas fueron hallados luego de que un familiar había llegado a su vivienda, debido a que no se habían comunicado en un largo período de tiempo. Inmediatamente dan aviso a las autoridades y llegan al lugar, para posteriormente entrar en compañía de miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Bogotá.

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"Con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, ingresaron al inmueble hallando los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y sus dos hijas de 20 y 17 años. Asimismo, el victimario, pareja y padrastro de las víctimas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado, remitido a centro médico por aparente intento de envenenamiento", explicó en unas declaraciones el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



¿Qué se sabe sobre el triple asesinato en Bosa?

Se conoció que las víctimas de este triple crimen fueron identificadas como Deisy Anaimer Granados Arboleda, Karen y Santhal Daniela Penagos Granados, estas dos últimas eran las hijas de la mujer, de 20 y 17 años, respectivamente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que "como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad. Todo apunta a un triple feminicidio . La Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas de Bosa, el crimen ya había sido consumado".

El mandatario de la ciudad reveló que el hombre presentaba signos de envenenamiento al momento de ser encontrado dentro de la misma vivienda donde se encontraban los cuerpos sin vida de las tres mujeres. "Fue capturado y tendrá que responder ante la justicia. A la familia de las mujeres asesinadas, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad. Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel".



"Casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país", agregó el alcalde Galán. Por su parte, la secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, escribió un mensaje en su cuenta de X y pidió la rápida acción de la justicia: "Lamentamos profundamente el presunto triple feminicidio ocurrido en Bosa y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Nuestro equipo psicosocial y jurídico está en comunicación con las víctimas indirectas. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad y rigor en el esclarecimiento de estos hechos. No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres".



Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:

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Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.