Habla motociclista héroe que rescató a heridos en accidente de Putumayo: "Una impresión muy berraca"

En medio de la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo (Putumayo), luego del accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba más de 120 personas, la ayuda de la comunidad fue clave para salvar a decenas de heridos, durante la mañana del pasado 23 de marzo. Uno de los hombres que es considerado un "ángel" por los habitantes del municipio es Jhan Trujillo, quien llegó hasta el lugar del siniestro y, en medio de las llamas, logró trasladar en su moto a varios de los afectados.

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En un video compartido en redes sociales, se ve cómo en su vehículo llevaba a dos uniformados, quienes tenían sangre en su rostro. Jhan, quien trabaja en un negocio de carnes, comentó para Noticias Caracol que se dio cuenta de la emergencia cuando se dirigía a entregar un pedido en el centro del municipio. El hombre vio la enorme humareda y decidió acercarse rápidamente a la zona, sin imaginarse la magnitud de lo ocurrido. "Cuando llegué, la gente empezó a gritar", afirmó.

En el momento en que vio la aeronave en llamas, inmediatamente se ubicó a unos 30 metros de donde estaba el incendio, arriesgando su vida. "Cuando uno está en ese sitio, uno no sabe ni qué hacer ni cómo ayudar. (...) Pensábamos en una detonación, una granada... la impresión era muy berraca, ayudar a la gente que estaba quemándose en el avión", aseguró.



Impactado por la situación, Jhan decidió ayudar y le dijo a dos de los uniformados que vio en la escena: "Súbanse a la moto, venga yo los auxilio, vamos al hospital". Ellos, según relató, le agradecieron la ayuda en medio de la tragedia. "Uno de los primeros que traje me dio mucho el agradecimiento por brindarle el apoyo a los compañeros", comentó.



El motociclista hizo alrededor de siete viajes con diferentes uniformados, desde el punto del accidente hasta el hospital María Angelines. "Me dijeron que algunos de los que traía, dos de los más heridos en el medio, fallecieron, pero no tengo conocimiento (...) Me dijeron también que falleció un muchacho que venía bien estropeado", afirmó Jhan, quien además resaltó el apoyo de los habitantes de Puerto Leguízamo, pues alrededor de 400 motos ayudaron a transportar a los afectados. "La comunidad fue muy atenta, pa qué, colaboraron, la compañía fue muy agradable", dijo.



Accidente en Putumayo deja 69 víctimas fatales

La aeronave C-130 Hércules de la FAC, la cual cubría la ruta Puerto Leguízamo- Puerto Asís, se precipitó a tierra alrededor de un minuto después de despegar del aeropuerto del municipio. A bordo iban 11 tripulantes y más de 117 pasajeros. Luego de que se incendió el avión, una columna de humo muy cerca de las viviendas en zona rural de la Tagua alertó a los campesinos, y a la zona inmediatamente llegaron ocho bomberos para apagar inmediatamente el incendio.

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Según el más reciente balance de las autoridades, el accidente dejó 69 muertos y 57 heridos. “La escena era bastante aterradora. La aeronave estaba envuelta en llamas, ya estaban explotando creo que proyectiles, granadas, no sé qué tipo de material bélico llevaban, pero sí era bastante compleja la situación para atenderla por el tipo de de explosivos que estaban sonando en ese momento”, dijo Eduardo Sanjuan Callejas, comandante de Bomberos de Puerto Leguízamo.

Los soldados que iban en el avión pertenecen a las tropas del batallón de infantería de selva número 49 de la brigada 27 del Ejército de esa región amazónica de Colombia. Algunos iban a hacer un relevo de tropas. Otros salían, al parecer, de descanso, pero no llegaron. La comunidad de Puerto Leguízamo hizo una velatón para despedir a las víctimas fatales, y el presidente Gustavo Petro declaró tres días de duelo nacional, en medio de una de las peores tragedias aéreas que se han vivido en el país.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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