¿Circular del Gobierno para que empresas permitan trabajo en casa es una medida obligatoria?

El Ministerio de Trabajo hizo un llamado a las empresas privadas y también a las entidades públicas para que promuevan el trabajo en casa a partir del jueves 30 de julio por el mantenimiento de la planta por donde entra el gas importado a Colombia y así ahorrar energía. Esta medida será de carácter nacional y aplicará para todo el territorio nacional.

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La cartera recomienda que se haga trabajo en casa hasta donde sea viable, pues la circular emitida por Mintrabajo no crea un nuevo derecho ni obliga a todas las empresas a enviar a sus trabajadores a casa, sino que lo que hace es recomendar temporalmente la implementación de modalidades de trabajo no presencial para ayudar a reducir el consumo de energía.



¿Cuándo es el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena?

Y es que durante el 30 de agosto y el 3 de agosto se realizará un mantenimiento programado en la Planta de Regasificación de Cartagena, una infraestructura que puede suplir cerca del 40 % de la demanda nacional de gas natural y que respalda parte de la generación de energía eléctrica en la región Caribe. Por ello, el Gobierno advirtió sobre un posible riesgo de desabastecimiento energético durante el mantenimiento.



Medida de trabajo en casa funcionará "en la medida de lo posible"

Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, habló con Noticias Caracol sobre el funcionamiento de la medida e indicó que “la circular lo que le dice a los empleadores es que hay unas funciones que los y las trabajadoras de los dos sectores, público y privado, pueden realizar en sus casas, en la medida de lo posible. Si estas actividades no entorpecen las labores normales, lo ideal es que las puedan hacer en su casa. El llamado que hacemos desde el Ministerio de Trabajo es usar la modalidad del trabajo en casa, que es una modalidad transitoria ocasional y que debe obedecer a una causa que, en su justa medida, sea transitoria como esta”.

Entre octubre y diciembre de 2026 se espera que el fenómeno de El Niño llegue a uno de sus puntos más preocupantes. Sobre la pregunta de si el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella debería tomar medidas similares, Sandra Muñoz contestó que, “si bien esto es una primera circular que sacamos en el marco del mantenimiento de la regasificadora, que era una cosa muy programada y técnica, que desde hace un año se sabía que se tenía que hacer, también nos sirve para tomar medidas en el semestre con seguridad. Ya por fenómenos externos como el fenómeno de El Niño, que es un fenómeno que ya está diagnosticado por el Ideam, en donde da los picos más fuertes entre diciembre, enero y febrero, hay que incentivar una cultura de ahorro de energía muy pensada en un fenómeno natural dado por el cambio climático que enfrenta el mundo”.



Expertos indican que en realidad no habrá mucho ahorro en energía, puesto que la medida no es obligatoria para las empresas y no es claro cuántas se comprometerían a llevarla a cabo.

